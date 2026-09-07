Otro talento de la ACB pone rumbo a la NCAA: ahora el golpe lo recibe Casademont Zaragoza

Era un secreto a voces, pero hasta que no se ha ejecutado la cláusula de salida, el Casademont Zaragoza no había dado por cerrada la marcha. Su salida se suma a la de Soumalia Keita, que también puso rumbo a Dubái, dejando ahora a Matija Lukic como la gran referencia de la cantera aragonesa, aunque su futuro de cara a la próxima temporada tampoco está asegurado.

Youssouf Traoré se marcha a NCAA

Su salida se hizo efectiva con el inicio del mes de septiembre y, a sus 20 años, el maliense ha decidido apostar por el camino de la NCAA, donde se compromete con los Miners de la Universidad de Texas-El Paso. Traoré llegó a la cantera del Zaragoza hace tres temporadas y, desde entonces, ha compaginado su presencia en el equipo filial con entrenamientos junto al primer equipo.

ℹ️ Youssouf Traoré inicia una nueva etapa en la NCAA



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Incluso llegó a disputar 16 partidos en la Liga Endesa, con una media de cuatro minutos y un punto por encuentro. Ahora, Traoré da el salto a la NCAA para competir en la Mountain West y asumir un papel protagonista en el proyecto de los Miners, donde buscará consolidarse como uno de los líderes del programa de El Paso.

Otro canterano ACB que hace las maletas

Son cada vez más los canteranos de la ACB que deciden cruzar el Atlántico para continuar su formación en la NCAA, y Youssouf Traoré es el último en sumarse a esta tendencia. El joven talento podría haber vuelto a contar con oportunidades a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria en la rotación del primer equipo, pero, pese a tener contrato con el Casademont Zaragoza hasta 2028, ha decidido hacer las maletas rumbo a Estados Unidos en busca del siguiente paso en su carrera.

Traoré se pondrá a las órdenes de Joe Golding en un programa que aspira a convertirse en protagonista y alcanzar el March Madness, una cita que la universidad no disputa desde 2010. El Paso, además, no cuenta con una larga tradición de jugadores que hayan dado el salto a la NBA, aunque por sus filas han pasado nombres destacados como Tim Hardaway o Nate Archibald. El nuevo proyecto también tendrá presencia internacional, con jugadores como Ivan Perasovic, hijo de Velimir Perasovic, Janusz Ratkowski, Leif Moeller y Augusto Cassia.