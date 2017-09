Proyecto Divina Seguros Joventut 17/18: mucha ilusión, poco presupuesto y la BCL

La temporada pasada, Divina Seguros Joventut estuvo al borde del abismo en más de una ocasión, pero al final pudieron salvar la categoría y mantenerse en la máxima competición estatal. Este año el objetivo es claro: salvar la categoría. Todo lo que venga a partir de ahí será bueno, pero esa es la meta fundamental de la Penya, teniendo en cuenta la situación que vive desde hace ya algunos años.

En la entrevista que hace unos días hicimos a Diego Ocampo, el técnico gallego aseguraba que, los jugadores que vienen, ya saben la situación en la que se encuentra el club. Es decir, el primer paso para construir el equipo, según Ocampo, es ser conscientes de los límites de la plantilla. Con este panorama, la Penya afronta una temporada difícil a nivel deportivo, debido a la incógnita que genera renovar casi por completo la plantilla.

De momento, el club verdinegro ha logrado pasar a la segunda ronta de la Basketball Champions League, ya con todos sus efectivos -excepto los lesionados-, así que, si consiguen clasificarse para la fase de grupos, la exigencia será más alta y los jugadores deberán dar un plus físico y mental.

BASES: Dominik Mavra / Neno Dimitrijevic

La media de edad de estos dos bases es de 21 años. A priori, no será la mejor pareja de la competición, pero uno de ellos es uno de los bases con más proyección de la ACB. Dominik Mavra será el base titular, aunque, según se ha podido ver tanto en pretemporada como en la fase previa de la BCL, jugará los mismos minutos que Dimitrijevic. El base croata de 1'94 llega por primera vez a España para sustituir a Albert Sàbat, tarea algo complicada dada la aportación en partidos clave del jugador catalán. Mavra ha demostrado ya en la liga macedionia ser un buen anotador -casi 20 puntos por partido-, pero en sus primeros partidos con los de Badalona le está costando adaptarse. Su 41% en triples conecta a la perfección con el estilo de juego de Divina Seguros Joventut en los últimos años: juego rápido y posibles triples en transiciones. No se puede adelantar que este fichaje vaya a cuajar, porque, como ya pasó con Vasiliauskas, los fichajes a veces no salen bien. Por tanto, habrá que esperar para ver si el rendimiento del croata está a la altura de las expectativas. Por otro lado, Dimitrijevic afronta su segunda temporada en el primer equipo -el año pasado todavía jugaba con el equipo de liga EBA- y, en palabras de Ocampo, se le pedirá que dé un paso más al frente. Después de lo visto el curso pasado, nadie duda de que el macedonio puede dar ese salto este año.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Son jóvenes, son talentosos, son versátiles y ambos tienen una buena condición física. ¿Será eso suficiente para dirigir al Joventut? Aún les falta experiencia, pero Dimitrijevic ya se ha ganado con creces estar donde está. Solo hace falta recordar lo que pasó la temporada pasada, cuando en cuestión de dos meses se ganó a la afición verdinegra con alguna que otra actuación brutal. Mavra, por su parte, todavía no ha dado motivos para confiar en él, y por ello se espera muchísimo más de lo que se ha visto en los partidos de pretemporada y en los de la previa de la BCL.

Nenad Dimitrijevic ante MoraBanc Andorra (Foto: ACB Photo / D. Grau)

ESCOLTAS: Sergi Vidal / Albert Ventura / Patrick Richard

Junto con la de pívot, es la posición que genera más seguridad. Los dos capitanes, que además son los líderes indiscutibles del equipo, son escoltas, así que pocas dudas quedan al respecto. Sergi Vidal sigue siendo el de siempre, aunque más veterano, pero la calidad y el liderazgo le seguirán caracterizando un año más, mientras que Albert Ventura seguirá difundiendo dosis de coraje y entrega para que el Olímpic se ilusione con el equipo. Además, han incorporado a un jugador polivalente en cuanto a posiciones exteriores: Patrick Richard. El escolta americano ha venido a ser el máximo anotador del equipo -con el permiso de Jordan-: 20 puntos en el primer partido de Divina Seguros Joventut certifican el potencial ofensivo de Richard, con un porcentaje de acierto del 72.7%. Teniendo en cuenta los problemas en ataque de los verdinegros en algunos partidos de la temporada pasada, la llegada de este jugador es muy positiva.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Sin duda, es la posición donde reside el liderazgo, los puntos, la defensa, el coraje y el espíritu de este Joventut. Es el punto fuerte de este equipo, ya que veremos que en muchas jugadas Vidal actuará como base y será quien dirija al equipo dentro de la cancha. Y con la incorporación de Richard, dan un salto cualitativo bastante importante con respecto al año pasado.

Albert Ventura ante Jaime Fernández (Foto: Sara Gordón)

ALEROS: Alex Ruoff / Xabi López-Arostegui / José Ignacio Nogués

Es la gran incógnita. Aunque Xabi y José han jugado partidos con el primer equipo, nunca han sido protagonistas. A falta de Ruoff -lesionado-, Xabi es quien ha tomado el testigo de protagonista en cuanto a minutos jugados. De momento, está respondiendo a la altura de las circunstancias con el rol de jugador de rotación, y todo lo que pueda aportar desde la línea exterior, le hará crecer todavía más. No se pueden extraer demasiadas conclusiones, porque el teórico alero titular no ha debutado todavía y José Nogués, aun con el alta médica, no ha gozado de minutos. A todo ello hay que sumar algo: como ya se ha visto en algún encuentro de la BCL, la pareja exterior titular bien podría ser Vidal-Richard.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Como ya se ha comentado, pocas conclusiones pueden sacarse de esta posición. Hasta dentro de unas dos semanas no se prevé que se incorpore Alex Ruoff, así que habrá que esperar para ver cómo se adapta al equipo y en qué condiciones físicas arranca su temporada. Será, con todo, un "fichaje" importante para los de Ocampo, pues a Xabi López-Arostegui tampoco se le pueden pedir estadísticas de estrella en su primera temporada con ficha del primer equipo.

ALA-PÍVOTS: Saulius Kulvietis / Tomasz Gielo

Es otra de las posiciones que genera más incógnita. Por una parte, Gielo tiene que dar un paso adelante esta temporada. Con un Europeo a sus espaldas -no fue protagonista, pero sí tuvo minutos-, el polaco deberá demostrar que puede ser un 4 válido para la ACB. El año pasado dejó momentos de destellos, pero poco más: es joven y puede aún mejorar, pero todo depende de él. Por otra parte, Kulvietis es el teórico titular, pero todavía no ha debutado con la Penya en competición oficial. Así pues, no se pueden sacar conclusiones acerca de esta posición. De momento, Ocampo ha hecho jugar a Joel Parra. Pese a su juventud -17 años-, está teniendo minutos en los partidos de la previa de la BCL, e incluso ha salido como titular en algunos encuentros.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Muchas incógnitas. Salvo sorpresa, Gielo no acabará de dar ese paso y se quedará estancado. Aunque, todo hay que decirlo, los galones el año pasado fueron única y exclusivamente para Bogdanovic. El relevo del serbio, Kulvietis, tiene potencial para hacerse un hueco en nuestra liga: veremos cómo se adapta y cómo rinde en partidos de alto nivel.

Tomasz Gielo lanzando (Foto: Penya.com)

PÍVOTS: Jerome Jordan / Simon Birgander / Omari Gudul

Llevamos pocos partidos de competiciones oficiales, pero este corto periodo de tiempo le ha bastado a los pívots de Divina Seguros Joventut para ganarse la confianza de la afición verdinegra. Pese a la derrota el pasado domingo en el Olímpic, los tres pívots han demostrado complementarse y poder ser referentes en ataque y en defensa. Gudul y su capacidad atlética; Jordan y sus puntos; Birgander y su proyección. El primero ha tardado en llegar y no puede salir para la vuelta ante Kataja por temas burocráticos, pero ya se ha podido ver su efectividad en la zona. De Jerome Jordan ya poco nos queda por decir: referente interior. Sobre Birgander, que si trabaja como lo ha hecho en estos partidos, tendrá muchos minutos. Es la posición que mejor está cubierta en Badalona. A priori, los fichajes de Simon Birgander y Omari Gudul han sido acertadísimos.

VALORACIÓN SOLOBASKET: Excepto Gudul, no son grandes portentos físicos, así que si se logran clasificar para la fase de grupos de la BCL, tendrán que dosificarse para llegar bien a los partidos de la Liga Endesa. Ese es el único "pero". Aun así, está convenciendo sobremanera el rendimiento de estos tres jugadores interiores: por el momento, el técnico gallego está sabiendo dosificar a sus hombres grandes, con el fin de que cada uno pueda dar el máximo el tiempo que esté en pista.