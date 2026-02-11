Se han dado a conocer los 40 jóvenes que participarán en el Basketball Without Borders, que se celebrará del 13 al 15 de febrero en el marco del NBA All-Star de Los Angeles. Entre los seleccionados por la NBA y la FIBA destaca Lucas Sánchez, único representante español en una lista que reúne a talentos de 29 países diferentes de todo el mundo.

Lucas Sánchez rumbo al All-Star de la NBA

Jugadores que hoy son estrellas, como Shai Gilgeous-Alexander, Deni Avdija o Jamal Murray, participaron en su día en el Basketball Without Borders (BWB). La edición All-Star 2026 del BWB, abierta al personal de los equipos de la NBA, reunirá a jóvenes prospects de África, América, Asia, Europa y Oceanía para participar en pruebas atléticas, evaluaciones de movimiento, estaciones de desarrollo de habilidades, competiciones de 3 contra 3, seminarios de formación personal y partidos de 5 contra 5. Todo ello bajo la guía de jugadores, leyendas y entrenadores actuales y retirados de la NBA y la FIBA, entre ellos Danilo Gallinari y James Gist.

FIBA and the NBA announce a reimagined Basketball Without Borders format with the launch of annual “BWB Next Up” camps. The 10th annual BWB All-Star camp will be held in Los Angeles, as part of NBA All-Star 2026. https://t.co/CN03mpsi4D — FIBA Media (@FIBA_media) February 10, 2026

Entre los seleccionados para esta edición destaca Lucas Sánchez, actual jugador del BAXI Manresa, quien recientemente debutó en la Liga Endesa bajo las órdenes de Diego Ocampo frente al Kosner Baskonia. Sánchez disputó seis minutos y logró su primera canasta en la ACB. El gran interrogante ahora será decidir qué camino seguirá al finalizar su etapa junior, aunque no le faltarán ofertas desde la NCAA para continuar su desarrollo.

Entre el equipo junior y Liga U

El base del BAXI Manresa es uno de los grandes proyectos del baloncesto español de la generación de 2008. Lucas Sánchez tendrá la oportunidad de participar en el Basketball Without Borders, que se celebrará en Los Angeles, tras una destacada temporada con el equipo júnior del club del Bages. El joven talento ha disputado 16 partidos en la categoría preferente de la FCBQ, firmando varios encuentros en dobles dígitos de anotación, con especial mención a los 14 puntos logrados ante L’Hospitalet el pasado 31 de enero.

De manera paralela, Lucas Sánchez es un habitual en los esquemas de Nacho Juan en el equipo de Liga U22, donde promedia 9,6 puntos y 3,7 rebotes. A ello se suma su reciente participación con el BAXI Manresa en el NextGen de la Euroliga, disputado en Ulm, torneo en el que el conjunto manresano firmó dos victorias frente a Olimpia Milano y Olympiacos, y cedió en sus compromisos ante Mega y ASVEL.

Otros jugadores españoles presentes en BWB en el pasado