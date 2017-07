Santi Yusta jugará en el Real Madrid las dos próximas temporadas

El alero canterano volverá a coincidir con Luka Doncic, con el que arrasó en categorías inferiores

Santi Yusta: "Me siento preparado para el Real Madrid, pero solo pienso en el Obradoiro"

El Real Madrid acaba de hacer oficial el acuerdo con Santi Yusta por las dos próximas temporadas. Se hace oficial un movimiento que ya era seguro desde que en abril, los blancos ejercieron el derecho de inscripción que tenían sobre su canterano y confirmado al salir la lista de derecho de tanteo.

En una entrevista en el programa Punto Pelota Obra de Santiago Tv, el jugador ya nos contaba sus impresiones sobre su posible vuelta al Real Madrid y afirmaba sentirse plenamente preparado para jugar con los actuales campeones de Copa, aún siendo consciente de que le queda mucho por mejorar, en el párrafo que reproducimos a continuación: "siento alegría por enterarme de que el Madrid piensa en mi. Yo soy madridista desde siempre. Pero ahora mismo no pienso mucho en ello. Solo pienso en el Obradoiro y en seguir aportando para conseguir la permanencia". De momento el Real Madrid lo único que ha hecho es asegurarse sus derechos pero no se ha pronunciado si con la intención de que pertenezca a la primera plantilla o si valora otras opciones. Dada su juventud era obligado preguntarle sobre si sentía preparado y que papel esperaba de volver al equipo que lo formó: "si, está claro que me siento preparado. No será fácil, pero al igual que cuando llegué a Obradoiro con 18 años y muy lejos de mi casa, tendré que trabajar mucho como he hecho aquí. Los minutos ya se verán. Ahora es algo que no se puede saber".

Yusta ha jugado en Rio Natura Monbus Obradoiro las dos últimas temporadas, promediando en la 2016/2017 5 puntos, 2 rebotes y 5 créditos de valoración en 15 minutos por partido. Actualmente se encuentra disputando los partidos preparatorios del Europeo U20 con la selección, con la que ya fue campeón en ese mismo torneo el año pasado siendo uno de los líderes de la plantilla.

En su último partido se permitió el lujo de meter este triple decisivo:

Santi es uno de los aleros más prometedores del panorama nacional y su estancia en el Obradoiro, a las ordenes de Moncho Fernández y teniendo que convivir con la presión continua de la lucha por el descenso, le han servido para madurar como jugador. Es posible que sus estadísticas y su mal año en cuanto a porcentajes de tiros de tres hagan dudar a los aficionados madridistas, pero no hay que olvidar que solo tiene 20 años y que los minutos en los equipos que se juegan seguir en la Liga Endesa no son baratos, y aún así Santi siempre ha sido de la partida y ha tenido minutos importantes.

Para recordar su trayectoria en categorías inferiores traemos este análisis que le hizo nuestro compañero Carlos Gómez:

-Santiago Yusta: Uno de los mejores U19 en la historia de España.