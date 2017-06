Tim Kempton Jr. un interior de futuro rumbo Bilbao; Danilo Nikolic no continua

Kempton ha cumplido su ciclo universitario completo, y en su último año ha promediado 20.4 puntos y 10.4 rebotes por partido.

El RETAbet Bilbao Basket sigue dando pasos para cerrar la que será su plantilla de cara a la próxima temporada, tras la llegada oficial de Mckay, y las más que probables de Ricardo Fischer y Lucio Redivo, el club bilbaíno está a punto de cerrar la contratación de Tim Kempton Jr., tal y como adelanta la edición impresa de El Correo.

Para conocer más a fondo al joven pívot americano, nos hemos puesto en contacto con el experto NCAA de Solobasket y Basketball Player Media, Gonzalo Bedia:

“Pivot de 2,08m salido de la Universidad de Lehigh, en el estado de Pensylvania, donde permaneció los 4 años de periplo colegial y donde nunca ha parado de crecer, evolucionar y mejorar en todos los aspectos del juego. Su apellido delata su procedencia: hijo de un histórico tanto en NBA como en España, ya que su padre pasó por equipos como Baloncesto León o Girona. Hablamos de un interior cuya mayor virtud es el trabajo. Ha sido esta temporada uno de los dos únicos jugadores de toda la competición NCAA en promediar más de 20 puntos y más de 10 rebotes por encuentro (el otro jugador fue el compañero de Jaume Sorolla en Valparaiso, Alec Peters), lo que es una auténtica barbaridad (20.4p, 10.4r, 1.1a y 1.3t). Probablemente el jugador salido de los Mountain Hawks más determinante desde C. J. McCollum, tiene varios hitos en su carrera colegial que son dignos de mención: es el máximo reboteador de la Conferencia Patriot League; tercer máximo anotador de la historia de la universidad y cuarto de la historia de la conferencia; incluido 3 veces en el Mejor Quinteto de la Patriot League y además en su año de debut colegial, fue galardonado como Mejor Debutante de la Conferencia. En su temporada Senior ha sido el séptimo de toda la competición que más dobles-dobles ha conseguido, superado entre otros por el madrileño Sebas Saiz. Una máquina de anotar y rebotear.

Podemos destacar de su juego su tendencia a jugar de espaldas al aro, donde se maneja muy bien a pesar de no ser un portento físico, pero es un jugador del que no vamos a esperar muchos riesgos ya que siempre opta por la opción más segura, como denota su porcentaje en tiros de campo por encima del 50%. Menos frecuente pero también efectivo es su juego cara al aro, donde tiene una buena suspensión desde media distancia e incluso tras bote. Aunque no es un tirador, no duda en amenazar desde la linea de tres para abrir defensas y esta temporada ha estado por encima del 40% desde la linea de tres anotando casi 1 triple por encuentro.

Otro de sus fuertes es el rebote, sobre todo el defensivo donde asegura la salida en contraataque de su equipo al garantizar el rechace en caso de fallo en el tiro rival.

Un jugador que siempre va a sumar, que seguro continuará creciendo como jugador, y con una predisposición y ética de trabajo fuera de lo común. Si tuviésemos que hacer un símil, podríamos hacer un paralelismo con Luke Sikma que llegó como rookie a UB La Palma pero en el caso de Kempton, viniendo de mejor universidad, de una conferencia más competitiva, y firmando mucho mejores números y siendo más determinante que el actual jugador de Valencia Basket. Ahora habrá que ver qué tal se adapta”

DANILO NIKOLIC CORTADO

Además, el club ha anunciado de manera oficial la no continuidad de Danilo Nikolic en el proyecto bilbaíno. El joven montenegrino no ha sido capaz de adaptarse a las ideas de juego de Carles Duran, en los 31 partidos, entre Liga Endesa y Eurocup, que ha disputado como Hombre de Negro sus números reflejan 10.6 minutos por encuentro promediando 2.6 puntos.