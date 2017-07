Torian Graham se convierte en nuevo jugador de Tecnyconta Zaragoza

Fichaje de relumbrón para Tecnyconta Zaragoza. El club maño ha anunciado oficialmente la contratación de Torian Graham, jugador que procede de la Universidad de Arizona State.

Graham, de 1'96 metros y 24 años, vestirá la camiseta roja de los zaragozanos durante la próxima temporada. El acuerdo, en principio, es sólo por un año. Se une a Lovro Mazalin como únicos fichajes del equipo hasta el momento.

El escolta se presentó al Draft 2017 de la NBA, pero no fue seleccionado. Actualmente se encuentra disputando la liga de verano de Las Vegas con Dallas Mavericks.

En Arizona State promedió 18,6 puntos en 33 minutos de media la pasada campaña. Allí fue el segundo máximo anotador de la conferencia Pac-12, sólo por detrás de Markelle Fultz.

Para Salva Guardia, director deportivo del club, Graham es "un escolta atlético capaz de ayudar en la posición de base, un anotador puro que tiene una gran capacidad de tiro y es capaz de lanzar desde cualquier posición".

Video of Recap: Torian Graham leads ASU men's basketball to win over Stanford