El mercado de fichajes ACB viene dejando numerosas sorpresas este verano. Traspasos de relumbrón han copado las noticias en el periodo de transferencias y uno de los equipos que más fuerte está pujando es el Valencia Basket. La plantilla parecía prácticamente apuntalada, pero un nombre ha irrumpido en el panorama Isiaha Mike. Un jugador con una historia de superación a sus espaldas.

El jugador codiciado por Valencia Basket, Isiaha Mike, y su curiosa historia

Habitualmente, los jugadores que acaban llegando a la máxima élite han destacado desde bien pequeños. Sin embargo, en el caso de Isiaha Mike, la cosa no fue así. Actualmente, es un jugador con un caché de alguien en la órbita de todo un Valencia Basket, pero en sus primeros años en Toronto sus habilidades eran limitadas. El joven tenía un físico privilegiado, pero no era diestro para el bote, el tiro e incluso la recepción. A pesar de ello, desde el trabajo, fue cambiando su sino.

Apuntan @backdoor_pod y @Sportando, que hay interés de Valencia Basket en Isiaha Mike.



El ala-pívot canadiense (2.03 metros; 28 años) cerraría la plantilla taronja y encajaría bien en el sistema de juego del equipo.



Promedió en la pasada Euroliga con el Partizan 3.9 puntos y… pic.twitter.com/6tcT7OhRse — Daniel Bobadilla (@Danielbm200) August 13, 2025

Tras unos inicios en Canada convirtiéndose en especialista defensivo, llegó a Las Vegas a un programa exigente en el Trinity Internacional. Allí, la pieza de deseo de Valencia Basket se sometió a unos entrenamientos realmente exigentes de la mano de su entrenador Greg Lockridge y acabó siendo todo un líder del equipo. Su etapa universitaria fue similar, tras un periodo complicado relegado al banquillo, a base de trabajo acabó haciéndose con un papel protagonista en SMU. A partir de ahí su periplo por Europa, en Alemania, Francia y Serbia ha sido de constante evolución.

¿Qué podría aportar Isiaha Mike a Valencia Basket?

A pesar de haber tenido unos números ciertamente discretos en Partizan, la realidad es que era su primera temporada Euroliga. A pesar de que los guarismos en competición europea no llamen la atención, sí que se le vislumbra capacidad de crecimiento. Isiaha Mike es un jugador con un físico exuberante. Una ala-pívot moderno, capaz de jugar de cara y tirar, al mismo tiempo que es un buen reboteador y continuador de bloqueos. Su rol es de poco balón, pero con buena intuición para castigar en el lado débil del juego. Sin duda un perfil diferente para el Valencia Basket en este mercado de fichajes.

La carrera de Isiaha Mike en números