El año pasado, recordemos que fue Tyrese Haliburton quien se llevó el poco envidiado título de “jugador más sobrevalorado” de la NBA, según una encuesta anónima organizada por The Athletic entre los propios jugadores.

Vista la fantástica campaña de playoffs del base de los Pacers, muchos lamentaron poco después su voto. Este año, además, son muchos los que han preferido no responder a esa pregunta, aunque finalmente 81 sí lo hicieron. ¿El resultado? Alperen Sengun se impone con un 12,3% de los votos.

Sengun, por delante de Gobert y Trae Young

En realidad, son solo 10 votos, pero el pívot turco de los Rockets paga visiblemente sus limitaciones defensivas, además de las continuas protestas cada vez que ataca el aro.

NBA players voted on the most overrated player in the league



• Alperen Sengun: 12.3%

• Rudy Gobert: 8.6%

• Trae Young: 8.6%

• Karl-Anthony Towns: 7.4%

• Paolo Banchero: 4.9%

• Ja Morant: 4.9%

• Deni Avdija: 3.7%

• Scottie Barnes: 3.7%

• Luka Doncic: 3.7%

• Pascal… pic.twitter.com/jxqYeiiY30 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 6, 2026

Por detrás aparecen Rudy Gobert (8,6%), Trae Young (8,6%) y Karl-Anthony Towns (7,4%).

Jalen Johnson y Derrick White, los más infravalorados

En la categoría de jugadores más infravalorados, los más respaldados son Jalen Johnson (4,0%) y Derrick White (4,0%), aunque son muchos los nombres citados por los 151 participantes.

NBA players voted on the most underrated player in the league, via @TheAthletic



1. Jalen Johnson – 4%

2. Derrick White – 4%

3. Jaylen Brown – 3.3%

4. Jrue Holiday – 3.3%

5. Payton Pritchard – 3.3%

6. Austin Reaves – 3.3%

7. Nickeil Alexander-Walker – 2.6% pic.twitter.com/kIhgtDD95I — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) May 6, 2026

En cambio, no hay color en lo que se refiere al mejor defensor de la liga: Victor Wembanyama (41,1%) arrasa con la competencia.

En cuanto a los entrenadores, es Joe Mazzulla (17,8%) quien más impresiona a los jugadores del resto de equipos, por delante de Mark Daigneault (15,8%) y JB Bickerstaff (11,0%). ¿Y los técnicos que menos les impresionan? Brian Keefe (22,0%), Doc Rivers (14,0%) y Doug Christie (6,0%).