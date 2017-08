Andrew Wiggins renueva por los Timberwolves por 148 millones en 5 años

Según Darren Wolfson, de ESPN, los Minnesota Timberwolves y el alero canadiense Andrew Wiggins han llegado a un acuerdo de renovación por el máximo salarial, que rondaría los 148 millones en 5 años. El contrato entrará en vigor en la temporada 2018-19, donde se disparará la masa salarial de la plantilla de Minnesota, que superará los 130 millones.

Los Timberwolves no han querido esperar al verano que viene y han decidido dejar atado el proyecto, que contará con los jugadores de la plantilla actual como base del mismo. Teague, Butler y Wiggins tienen contrato por varias temporadas más y solo queda renovar a Towns el verano que viene o el siguiente, lo que les supondrá otro contrato máximo. Como podemos ver, en las temporadas siguientes los Timberwolves tendrán un salary cap altísimo, algo que será secundario si el proyecto triunfa de una vez y Minnesota se convierte en uno de los aspirantes al trono de la liga.

Wiggins ha tenido un rendimiento ascendente en la NBA, a la que llegó como número 1 del draft de 2014. Fue elegido por los Cleveland Cavaliers, que lo traspasaron a Minnesota, junto a otros jugadores, a cambio de Kevin Love. En un equipo que carecía de toda presión y con muchos minutos, Wiggins ha podido mostrar sus cualidades, pero aún no ha irrumpido en la liga como la superestrella que se esperaba que pudiera ser. Sus números y sus aptitudes defensivas y ofensivas son notables, pero su actitud pusilánime sobre la pista ha despertado algún que otro recelo. Además, desde la llegada al equipo de Karl-Anthony Towns el protagonismo del equipo ha recaído en este último, mucho más decisivo sobre la pista. La llegada de Jimmy Butler puede hacer que su peso ofensivo dentro del equipo se resienta aún más, pero para que eso no suceda Wiggins deberá mostrar una personalidad que no ha aparecido hasta el momento.

Si bien el alero se ha mostrado como un talento individual de gran categoría sobre la pista, ha habido más dudas sobre su conocimiento del juego en equipo. La mayoría de los puntos de Wiggins han venido de jugadas individuales, pero eso ha dañado la falta de creación ofensiva del equipo. Wiggins produce para él, pero apenas genera ventajas para sus compañeros. Un aspecto que deberá cambiar, especialmente después del traspaso de Ricky Rubio, quien generaba gran parte de las opciones ofensivas de los Timberwolves en la pasada temporada.

Otro aspecto en el que Wiggins debe mejorar es en defensa. A pesar de que el alero venía con un cartel de gran defensor, no lo ha podido demostrar. Su gran físico le permite defender a jugadores que ocupen diferentes posiciones y roles en pista, pero su actitud defensiva no ha sido la mejor. Un aspecto que puede que cambie en el segundo año de Thibaudeau en Minnesota.

A Wiggins le quedan aspectos de su juego por pulir, pero tiene tan solo 22 años y ha promediado más de 20 puntos y 4 rebotes en sus tres años previos en la NBA. Si en los próximos años da el salto de calidad que se espera, no hay duda de que los Minnesota Timberwolves serán un candidato al trono de la Conferencia Oeste en los próximos años.

Video of Andrew Wiggins' Best Career Dunks

