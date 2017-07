Calderón llega a Cleveland Cavaliers

José Manuel Calderón ha llegado a un acuerdo con los Cleveland Cavaliers para jugar una temporada en equipo de LeBron. Según apunta ESPN, el acuerdo sería por 2.3 millones de dólares, que supone el mínimo salarial para un jugador con más de 10 temporadas en la NBA. Calderón sería el recambio de Irving y esto indicaría que los Cavs dejarían salir a Deron Williams en la agencia libre.

La propia agencia del jugador anunciaba el acuerdo:

A big congratulations to our guy @JmCalderon on reaching an agreement with the @cavs!