Draymond Green “talento por talento, el Dream Team nos daría una paliza seguro”

Draymond Green está de visita en Barcelona, y en uno de sus eventos por la Ciudad Condal, se ha acercado a la tienda especializada 24 Segons, e donde ha tenido un encuentro con varios jóvenes entusiastas de la NBA que han tenido la fortuna de conocer a la estrella de los Golden State Warriors.

La gran mayoría de los presentes eran jóvenes jugadores catalanes, que veían con ojos vidriosos a uno de sus referentes, que gracias a 24 Segons, han podido conocer mejor y más de cerca. Green ha mostrado su cara más amable, se ha reído y ha disfrutado de la experiencia con los jóvenes que querían saber cómo mejorar, como crecer y cómo defender mejor.

No es ningún secreto para nadie que Green es un jugador hecho a sí mismo, forjado en el trabajo oscuro, lejos de los focos y así lo ha expresado “no hay ningún misterio en lo que hago, es todo trabajo, trabajo y trabajo. Hay que ponerse pequeñas metas, no pensar a lo grande, tener claros, cada día, los objetivos y trabajar duro para conseguirlo”.

Ante la expectación general también se ha atrevido a contar alguno de sus secretos “cuando me toca defender a alguien que sé que puede hacerlo bien, por ejemplo, a Carmelo que tenemos aquí una imagen suya, yo me veo sus 3-4 últimos partidos, y observo lo que hace, cómo se mueve, y pienso qué puedo hacer yo para defenderlo. Lo más importante en defensa es no perder nunca la concentración, porque si lo haces, estás vencido”

Draymond Green charlando con los jóvenes que han tenido la oportunidad de estar con él. Foto: 24Segons

Uno de los momentos más divertidos de su paso por 24 Segons ha sido cuando le han preguntado qué equipo es mejor, si el Dream Team del 92 o el último combinado nacional del Team USA en el que él estaba presente: “El Dream Team era un equipo muy duro, realmente duro, yo creo que es el mejor que he visto nunca; pero es difícil comparar el juego de entonces con el de ahora, ahora jugadores como Barkley o Laettner sufrirían con el estilo de juego del nuevo baloncesto. Lo que tengo claro es que, talento por talento, el Dream Team del 92 nos daría una paliza, son uno de los equipos más talentosos que he visto; quizás el Team USA de los Juegos Olímpicos de 2008 sea el único equipo capaz de acercarse a su nivel.”