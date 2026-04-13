Quince últimos partidos, dos cambios en la jerarquía en la última noche, y llega el momento de activar el modo Playoffs NBA. Las cosas serias arrancan este martes por la noche con el play-in para los equipos clasificados del 7.º al 10.º puesto. Los Hornets y el Heat abrirán el baile antes del Suns-Blazers, cuyo ganador se enfrentará a los Spurs en la primera ronda de los playoffs. Sixers-Magic y Clippers-Warriors se disputarán el miércoles, con los dos últimos partidos del play-in el viernes.

Los playoffs arrancarán al día siguiente con cuatro encuentros el sábado y otros cuatro el domingo para un fin de semana explosivo. Aquí está el programa completo.

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Programa del play-in

Martes 14 de abril

Hornets – Heat (01:30)

Suns – Blazers (04:00)

Miércoles 15 de abril

Sixers – Magic (01:30)

Clippers – Warriors (04:00)

Viernes 17 de abril

Perdedor de Sixers-Magic / Ganador de Hornets-Heat (01:30)

Perdedor de Suns-Blazers / Ganador de Clippers-Warriors (04:00)

Cómo funciona el play-in

Los playoffs comenzarán el sábado 18 de abril, y el play-in tendrá lugar del 14 al 17 de abril con esta fórmula:

Game 1: un encuentro entre el 7.º y el 8.º. El ganador se clasifica como cabeza de serie número 7 para los playoffs. Game 2: un encuentro entre el 9.º y el 10.º. El perdedor queda eliminado, y el ganador se enfrenta al perdedor del partido entre el 7.º y el 8.º. Game 3: un encuentro entre el perdedor del Game 1 y el ganador del Game 2. El ganador consigue la cabeza de serie número 8 para los playoffs.

Esto significa que los equipos 7.º y 8.º necesitarán una sola victoria para ir a las fases finales, mientras que los clasificados 9.º y 10.º necesitarán dos victorias. También significa que los equipos 9.º y 10.º no podrán clasificarse juntos para los playoffs, y que el 7.º o el 8.º estará necesariamente en playoffs.

Cuadro de los playoffs 2026

Conferencia Este

(1) Pistons – (8) ganador del partido del viernes, primer partido en la noche del domingo al lunes a las 00:30

(2) Celtics – (7) ganador de Sixers-Magic, primer partido el domingo a las 19:00

(3) Knicks – (6) Hawks, primer partido en la noche del sábado al domingo a las 00:00

(4) Cavaliers – (5) Raptors, primer partido el sábado a las 19:00

Conferencia Oeste

(1) Thunder – (8) ganador del partido del viernes, primer partido el domingo a las 21:30

(2) Spurs – (7) ganador de Suns-Blazers, primer partido en la noche del domingo al lunes a las 3:00

(3) Nuggets – (6) Timberwolves, primer partido el sábado a las 21:30

(4) Lakers – (5) Rockets, primer partido en la noche del sábado al domingo a las 2:30