El regreso de las Nike Air More Uptempo

​Cuando las Nike Air More Uptempo irrumpieron en el mercado en 1996, se trataba de un modelo rompedor y muy agresivo. La inscripción AIR se podía leer desde cientos de metros de distancia, con lo que no resultaban precisamente discretas y llevarlas era toda una declaración de intenciones. En su día escuché todo tipo de comentarios: que si eran horteras, que si al llevarlas parecía que necesitabas anunciar la cámara de aire a gritos, que si no valían las veinte mil pelas que costaban, etc. Había también comentarios positivos, naturalmente, pero lo que estaba claro es que no dejaban a nadie indiferente: o te encantaban, o las odiabas.

Nike Air More Uptempo

Con el tiempo, las Air More Uptempo se han consolidado como uno de los modelos más atrevidos e icónicos de la marca. Fueron consideradas casi una signature de Scottie Pippen, el escudero de lujo de Michael Jordan, y en la selección de Estados Unidos que conquistó la medalla de oro en los juegos olímpicos de Atlanta hubo varios jugadores que las usaron en lo que se convirtió en una maniobra promocional impagable, ya que los espectadores de todo el mundo contemplaron como las tres grandes letras que formaban la palabra AIR lucían en los pies de varios de los mejores jugadores del mundo mientras corrían de un lado a otro de la cancha machacando sin piedad a sus rivales.

La combinación de colores con la que Pippen conquistó el oro en las olimpiadas de Atlanta.

Nike ha anunciado que durante el verano pondrán a la venta de nuevo las Air More Uptemtpo en varias combinaciones de colores. Si quieres hacerte con un par no te despistes, ya que algo me dice que no durarán mucho en las tiendas. Quedas advertido.