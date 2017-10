El relegado Kenneth Faried busca volver a ser titular en Denver Nuggets

La temporada de la NBA está muy cerca de dar el pistoletazo de salida. Sin embargo, los equipos ya están en marcha y el training camp ya ha comenzado. Pero antes de eso se celebraron los media day, esas jornadas en las que los jugadores se ofrecen a los medios de comunicación y comparten sus impresiones de cara a la nueva temporada. La ilusión se palpa hasta en el equipo más modesto y las nuevas incorporaciones lucen por primera vez con sus nuevas equipaciones. Uno de ellos es Paul Millsap. El nuevo jugador interior de los Nuggets ha sido una de las principales sorpresas de este verano y llega a un equipo joven con aspiración de entrar en playoffs.

Pese a esto, no fue precisamente Millsap el que más focos acaparó ese día. El encargado de ello fue el bueno de Kenneth Faried. El ala-pívot estadounidense ha dejado muy claro que la competencia no le importa demasiado y que tiene como objetivo salir como titular en esta campaña. Éste ha sido un aspecto que extrañó a propios y extraños debido a que se daba por hecho que Millsap y Jokic formarían la pareja interior titular. Sus palabras textuales no dejaron indiferente a nadie, y es que aseguró que no era un jugador de banquillo y que, si su equipo no le quería, había 29 más. Muy seguramente estas palabras no hayan sentado demasiado bien en Denver y quién sabe lo que pueda pasar con el futuro de Faried.

¿Hay posibilidades de que sea titular?

A priori nada hace pensar que el campeón del mundo con Estados Unidos esté en la alineación titular. Los motivos son muy claros: la pasada temporada volvió a decepcionar y parece que los Nuggets están empezando a perder la paciencia con él. Pero la cosa no acaba aquí, y es que el jugador de 27 años se encuentra en un equipo con una competencia feroz en su puesto, y se tendrá que repartir los minutos con jugadores como Paul Millsap (jugador all-star), Nikola Jokic (principal estrella del equipo), Mason Plumlee o incluso el propio Juancho Hernangómez (que puede ocupar minutos en la posición de '4').

Kenneth Faried (Foto: Luis Fernando Boo).

Aunque aquí no acaban los problemas para Faried. Mike Malone ha dejado muy claro durante este tiempo que tiene como prioridad número uno potenciar la generación de los hombres altos, y este sistema prácticamente hace que el '35' se quede en fuera de juego. En cuanto a su contrato, hay que destacar que tiene ficha hasta 2019, esto le asegura como mínimo dos años más en la franquicia de Colorado. Sin embargo, vista la situación, no sería de extrañar que el mánager general le busque salida antes de que se cierre el mercado o en la apertura invernal. De Faried depende si asume su nuevo rol o sigue soñando con escuchar por megafonía su nombre.

En cuanto a los posibles destinos, no sorprendería que los Nuggets buscasen traspasarle con el objetivo de sumar una pieza exterior interesante que completase el backcourt o la posición de alero. Sea como fuese, el asunto dará que hablar.