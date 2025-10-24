La NBA no había encontrado nada sospechoso sobre el rendimiento de Terry Rozier, sobre el cual se habían colocado sin embargo apuestas sospechosas cuando jugaba en Charlotte, pero el FBI no había cerrado su investigación. El escolta de Miami vivía por tanto con una espada de Damocles sobre su cabeza, y acaba de caer sobre él.

Terry Rozier arrestado en Orlando

En el marco de su investigación sobre diferentes apuestas sospechosas y círculos de póker ilegales, el FBI acaba de anunciar el arresto de Terry Rozier, en compañía de otros individuos potencialmente implicados. El escolta fue detenido en un hotel de Orlando, donde estaba con el Heat tras el derbi floridiano de la noche en el que no participó, habiendo Erik Spoelstra preferido prescindir de él.

Un apostador apresurado en Misisipi

Para Terry Rozier, el asunto se refiere al partido del 23 de marzo de 2023, cuando todavía vestía los colores de los Hornets. Charlotte se preparaba para desafiar a los Pelicans, para lo que iba a ser el último partido de la temporada del base/escolta. Debido a una supuesta lesión en el pie, este último solo iba a jugar 9 minutos en este encuentro.

Lo sospechoso es que un apostador de Biloxi, en Misisipi, colocó más de 30 apuestas, en un lapso de tiempo de 46 minutos, la mañana del partido, apostando por el hecho de que Terry Rozier no iba a validar sus promedios de la temporada, y especialmente que no iba a alcanzar los 5,5 rebotes.

Con la salida por lesión de Terry Rozier, todas las apuestas fueron ganadoras, lo que reportó más de 13.000 dólares al apostador. La pregunta es obviamente saber por qué este apostador de Misisipi se apresuró temprano por la mañana para apostar por el mal rendimiento de Terry Rozier. En cualquier caso, sus 30 apuestas alertaron inmediatamente a la USI, la autoridad que supervisa las apuestas, que envió una alerta nacional, sobre todo porque casas de apuestas de Nueva Orleans también se enfrentaron a apuestas sospechosas sobre un mal rendimiento del jugador de Charlotte, desde media mañana.

Terry Rozier y Chauncey Billups suspendidos

Pero el jugador de Miami no es el único miembro de la NBA en estar en el punto de mira del FBI ya que ESPN anuncia que Chauncey Billups, el entrenador de los Blazers, también ha sido arrestado en el marco de otra investigación. Según las informaciones de NBC, sin embargo no está relacionado con partidos en los que entrenaba y estaría vinculado a juegos de dinero ilegales, implicando un círculo ilegal de póker vinculado a la mafia…

Antiguo jugador y asistente de los Cavaliers, Damon Jones también ha sido arrestado mientras es sospechoso de haber proporcionado informaciones confidenciales a los apostadores.

“Estamos examinando los actos de acusación federales” respondió la NBA. “Terry Rozier y Chauncey Billups son suspendidos inmediatamente por sus equipos y continuaremos cooperando con las autoridades competentes. Tomamos estas alegaciones con la mayor seriedad, siendo la integridad del juego nuestra prioridad absoluta.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.