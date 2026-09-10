¿Está la NBA dispuesta a comprar una parte de la Euroliga?

La guerra entre la NBA y la Euroliga tal vez ni siquiera haya comenzado… y ya podría dar paso a una alianza.

Según La Gazzetta dello Sport, información confirmada por L’Équipe, la NBA formuló una oferta para entrar en el capital de la Euroliga, a un año del lanzamiento previsto de NBA Europa.

La oferta de la NBA por la Euroliga

Los propietarios de los 13 clubes accionistas de la Euroliga se reunirán ahora el 5 de octubre en Milán para estudiar esta propuesta. Se perfilan dos opciones: aceptar la oferta de la NBA y construir NBA Europa sobre las bases de la actual Euroliga, o seguir adelante con el proyecto rival preparado desde hace varios meses.

Por ahora, no se conocen los detalles de la oferta estadounidense. La NBA todavía debe reunir a su Board of Governors en los próximos días, pero este acercamiento confirma que no ha abandonado la idea de un entendimiento con los principales actores del baloncesto europeo.

🙄 La NBA contempla absorber la Euroligahttps://t.co/XQFHJcBc7b — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 9, 2026

Una batalla que podría evitarse entre la NBA y la Euroliga

Chus Bueno, el máximo responsable de la Euroliga, había mostrado sin embargo recientemente un tono muy combativo ante la llegada de NBA Europa. Aunque siempre priorizando la vía del acuerdo, el ex directivo de la NBA había advertido que la Euroliga estaba dispuesta a enfrentar directamente a la nueva competición si las negociaciones fracasaban.

Un acercamiento, sin embargo, no constituiría un giro completo. Cuando Chus Bueno asumió la presidencia de la Euroliga, la NBA ya había mostrado su intención de encontrar un punto de entendimiento con la competición europea.

La Euroliga trabaja no obstante en su propia transformación de cara a 2027-28, con un paso de 20 a 24 equipos. El proyecto también prevé consolidar a los 13 clubes accionistas actuales bajo la forma de franquicias permanentes, mientras que se ofrecerían otros ocho cupos permanentes adicionales.

Una lógica que se acerca al modelo imaginado por la NBA, que por su parte apunta a 12 ciudades permanentes, entre ellas París, Lyon, Madrid y Barcelona, a las que se sumarían cuatro equipos clasificados por vía deportiva.

En caso de acuerdo, la NBA evitaría así tener que construir en solitario una nueva competición frente a una Euroliga sólidamente asentada. Por el contrario, un rechazo abriría la puerta a una gran batalla por el control del baloncesto de clubes en el continente. El 5 de octubre podría marcar así un punto de inflexión clave en el futuro del baloncesto europeo.