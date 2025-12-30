Trae Young, jugador de los Hawks desde 2018, ya no es intocable a los ojos de su directiva, que podría desprenderse de él en las próximas semanas, en lo que sin duda podría ser uno de los grandes traspasos de la NBA.

El final de una era en Atlanta

¿Y si 2026 marcara el fin de la era de Trae Young en Atlanta? No es imposible, ya que Marc Stein informó el domingo que hay rumores de que los Hawks “están más abiertos que nunca a la idea de traspasarlo”.

El lunes, fue el turno de Tim MacMahon de añadir leña al fuego, afirmando que sus dirigentes “están indicando claramente que buscan una salida para él”.

El periodista de ESPN también señala que la directiva de los Hawks no le ofreció ninguna extensión de contrato al base durante el pasado verano: “Cuando eso ocurre con la cara visible de tu franquicia, es un mensaje bastante claro, lo que significa que el final podría estar cerca”.

¿Es el momento adecuado para desprenderse de él?

Esto alimenta los rumores de un traspaso de Trae Young, mientras que Chris Haynes aseguró durante el fin de semana que él no estaría involucrado en un posible intercambio por Anthony Davis (a diferencia de Zaccharie Risacher).

Sin embargo, la eclosión de Jalen Johnson, así como la presencia de Dyson Daniels y Nickeil Alexander-Walker, o sus dificultades en defensa, podrían llevar a los Hawks a tomar otra dirección antes de que los resultados empeoren aún más (décimo puesto en el Este).

Para empeorar las cosas, y debido a que estuvo limitado durante gran parte de la temporada por una lesión en la rodilla, el cuatro veces All-Star ahora promedia solo 19.3 puntos y 8.9 asistencias (con un 41.5% de acierto en tiros de campo, incluyendo apenas un 30.5% desde el triple). En otras palabras, sus peores números desde su temporada de novato…

Los Hawks atraviesan su momento de mayor indefinición en años y el nombre de Young vuelve a quedar en el centro del tablero, sumado al francés que no explotó.



Como recordatorio, Trae Young —que gana 46 millones de dólares esta temporada— tendrá la oportunidad de probar el mercado el próximo verano si rechaza su “player option” de 49 millones de dólares.