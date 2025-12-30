Nolan Traoré estableció un nuevo récord personal en la NBA con 9 puntos (3/4 en triples) ante Golden State en 15 minutos de juego. Ya como fijo en la rotación de los Nets, el rookie continúa aportando energía.

El rookie francés se afianza en el proyecto de Jordi Fernández

Todavía no ha alcanzado la barrera de los 10 puntos, pero Nolan Traoré estableció anoche su mejor marca en la NBA ante los Warriors, con 9 puntos con un 3/6 en tiros de campo, incluyendo un 3/4 desde la línea de tres.

Con 15 minutos de tiempo de juego, el francés mantiene así su promedio desde su breve paso por la G-League.

Nolan Traore has a quickly improving 3-point shot. pic.twitter.com/MHqSYyyEFy — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) December 30, 2025

A pesar de la abundancia de bases rookies, el hermano pequeño de Armel está encontrando su lugar en la rotación de Jordi Fernández, aprendiendo a contribuir sin balón, particularmente junto a Cam Thomas. Anoche, anotó en situaciones de catch-and-shoot, presumiendo de un impresionante 38% en triples esta temporada.

Steve Kerr también destacó que, pese a las críticas, los Nets (10-20) parecen ir en la dirección correcta, ya que están lejos de ser el peor equipo de la NBA, al contrario de lo que algunos podían anticipar. En diciembre, acumulan 7 victorias en 11 partidos hasta el momento, con la mejor defensa de toda la liga durante ese período.

Una jugada simbólica ante los Wolves

Nolan Traoré contribuye a esto gracias a su energía constante, taponando a Draymond Green anoche, y su entrenador elogió sus esfuerzos durante el partido ante los Wolves.

Demin's loose handles continue to be a huge area for improvement.



If Nets intend to make him the primary ball handler in near future, he needs to drastically improve.



Eventually, I think Traore at the 1 and Demin as the second side combo guard is bestpic.twitter.com/b94uT3rLR1 — Nets Insider (@notoriousbknets) December 30, 2025

El exjugador del Saint-Quentin había torpedeado un alley-oop de Minnesota en el último cuarto, antes de provocar una falta en ataque de Julius Randle. “CT (Cam Thomas) lanza un buen triple y falla, y en el rebote, Nolan hace una jugada crucial desviando el balón en el aro. Luego CT, que había lanzado, pelea por el rebote, pero Randle finalmente se hace con él. Así que el que lanzó es el que volvió a pelear por el rebote, y el que desvió el balón es también el que provoca la falta en ataque”, analiza Jordi Fernández. “Los jugadores de la rotación lo celebraban, pero también los que están fuera de ella, así como el cuerpo técnico. Necesitamos esa energía, especialmente como visitantes, y eso es lo que estamos haciendo. Pero tenemos que hacerlo una y otra vez”.