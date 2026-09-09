Los hermanos Díaz Graham sorprenden con su nuevo destino: ni NCAA ni ACB

El futuro de los gemelos Guillermo y Jorge Díaz Graham era uno de los grandes focos de atención para el baloncesto español en este tramo final del mercado, tanto por las opciones que manejaban en Estados Unidos como por las alternativas que podían surgir en la Liga Endesa de cara a la temporada 2026-27.

Decisión tomada (no oficial) de Guillermo y Jordi Díaz Graham

Tras completar sus cuatro años universitarios y disputar la Summer League de la NBA en Las Vegas con los Dallas Mavericks, compartiendo equipo con Sergio de Larrea, los hermanos Díaz Graham afrontaban ahora distintas opciones para continuar sus carreras. Finalmente, ambos han decidido volver a unir sus caminos y dar juntos el salto al baloncesto profesional.

First career double-double for @guilleediazz_ 🙌



*also added 4 assists and 2 steals pic.twitter.com/BtshtGLbzg — Pitt Basketball (@Pitt_MBB) November 18, 2023

El siguiente paso ya está decidido a falta de ser oficial, según informa El Día. Tras disputar la Summer League con los Dallas Mavericks, los hermanos Díaz Graham continuarán su aventura en Texas, donde han firmado con los Texas Legends, filial de la franquicia de la NBA. Ambos parten con un contrato Exhibit 10, una fórmula que les mantiene vinculados a la organización y que podría abrirles la puerta a dar el salto al primer equipo durante la temporada 2026-27, bajo las órdenes de Dusty May. Allí también coincidirán con Sergio de Larrea y Santi Aldama.

Descartan la opcion de volver a NCAA

Guillermo y Jorge pasaron tres temporadas en los Panthers de Pittsburgh, con los que llegaron a disputar el March Madness y dejaron buenas sensaciones en distintos momentos en NCAA. Sin embargo, afrontaron su último año universitario por separado. Guillermo se incorporó a los Dons de San Francisco, donde promedió 5,4 puntos y 3,8 rebotes, mientras que Jorge puso rumbo a los Beavers de Oregon State, con unas medias de 4 puntos y 2,3 rebotes.

Guillermo y Jorge Díaz Graham estaban entre los jugadores de la NCAA que recibieron el respaldo de un juez de Colorado para ampliar a un quinto año su etapa universitaria. Sin embargo, la sentencia no es firme y puede ser revocada, una situación que ha generado incertidumbre entre universidades y jugadores, especialmente con las plantillas ya prácticamente cerradas y otras ofertas sobre la mesa.

¿Qué es el contrato Exhibit 10 en la NBA?

El Exhibit 10 es una fórmula contractual habitual para jugadores jóvenes que buscan hacerse un hueco en la NBA. Se trata de un contrato de un año y salario mínimo, generalmente no garantizado, que permite a la franquicia evaluar al jugador durante la pretemporada y, antes del inicio de la temporada regular, convertir el acuerdo en un contrato Two-Way si considera que merece formar parte de su estructura NBA.

En caso de no entrar en el roster definitivo, el jugador puede continuar vinculado a la organización a través de su equipo de la G League, con la posibilidad de recibir un bonus si permanece al menos 60 días en el filial. Por eso, para jugadores como Guillermo y Jorge Díaz Graham, el Exhibit 10 supone una vía de entrada al ecosistema NBA: empiezan en los Texas Legends, pero mantienen abierta la puerta a ganarse un contrato Two-Way o incluso un puesto en la plantilla de los Mavericks si convencen durante la temporada.