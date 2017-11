James Harden deja una actuación para el recuerdo, los Cavs de LeBron vuelven a caer

56 puntos para el escolta de los Rockets

Porzingis anota 40 para mantener a los Knicks en playoffs

Los Wolves están segundos en la Conferencia Oeste

8 victoria seguida de los Celtics

LA NOCHE NBA EN 5 CLAVES

OTRA DEBACLE DE CLEVELAND: Tras la victoria en Washington, visitaba Cleveland el peor equipo de la Conferencia Este, en lo que parecía un partido fácil para los finalistas de la NBA. Pero la defensa volvió a ser un desastre y los Cavs estuvieron por debajo en el marcador durante todo el encuentro. Channing Frye tuvo en partido en sus manos, pero erró el triple decisivo. Schröder lideró a los Hawks con 28 puntos y 9 asistencias, mientras que LeBron estuvo a su nivel habitual con 26 puntos y 13 asistencias.

OCTAVA SEGUIDA DE LOS CELTICS. El equipo de Brad Stevens visitaba a uno de los líderes del Este, los sorprendentes Orlando Magic. Pero la gran defensa que llevaron a cabo no permitió a los de Florida soñar con la victoria en ningún momento, ya que se quedaron en un bajísimo 36,3% en tiros de campo. Victoria coral de los Celtics, en la que su máximo anotador fue Jaylen Brown con 18 puntos.

LOS THUNDER NO TERMINAN DE CARBURAR. Derrota de Oklahoma en Portland, que les deja con un balance de 4-5, en la 12.ª posición de la Conferencia Oeste. Estamos viendo un juego individualista, ya que las estrellas de los Thunder no terminan de entenderse en la pista. Excepto el Big Three, ningún jugador de los Thunder superó los 8 puntos. En los Blazers destacó Damian Lillard, fantástico con 36 puntos y 13 asistencias.

Video of Damian Lillard Puts Up 36 Points & 13 Assists In Blazers Win vs. OKC

LOS KNICKS SIGUEN SORPRENDIENDO. Llegaban los Pacers al Madison y lo hicieron con un juego maravilloso que les permitió liderar el marcador con ventajas superiores a los 10 puntos durante la mayor parte del partido. Pero Porzingis no estaba dispuesto a dejar escapar la victoria. El letón lideró una gran remontada y con 40 puntos y 6 tapones hizo el mejor partido de su carrera en la NBA.

Video of Porzingis Tallies A Career High With 40 Points AND 6 Blocks vs. The Pacers

VICTORIAS LOCALES EN EL OESTE. Rockets, Spurs, Lakers y Timberwolves vencieron en casa. Los Spurs lo hicieron en casa contra los Suns, que ofrecieron más resistencia de la esperada. Los Rockets tuvieron al mejor James Harden posible (56 puntos y 13 asistencias), contra el que no pudieron los Jazz de Ricky (10 puntos) y los Wolves ya son segundos del Oeste tras vencer a Charlotte con un buen Wiggins (20 puntos). Los Lakers vencieron a los Grizzlies con 21 puntos de Brook Lopez.

Video of James Harden Shoots A PERFECT 8-8 In The 1st Quarter vs. The Jazz

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 15 pts, 10 reb José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) 7 pts, 10 reb Ricky Rubio (Jazz) 10 pts, 3 asis Álex Abrines (Thunder) 0 pts, 1 asis Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Pau Gasol (Spurs) 7 pts, 9 reb Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó MVP DE LA NOCHE: JAMES HARDEN Si creíamos que lo habíamos visto todo de James Harden, estábamos equivocados. El escolta batió su récord de anotación con 56 puntos, contra todo un equipazo defensivo como los Utah Jazz, que recibieron 137 puntos y un 59% de acierto en triples. Harden, además, sumó 13 asistencias. Sin la compañía del fichaje estrella, Chris Paul, La Barba está liderando a los Rockets en el Oeste, con un balance de 8-3. Video of James Harden Scores A CAREER HIGH 56 Points and 13 Assists vs. The Jazz LOS DATOS DE LA NOCHE Si sumamos su anotación y los puntos que produjo por asistencias, Harden sumó 91 puntos en el partido de anoche, la tercera mejor marca de la historia, solo superada por Chamberlain y él mismo.

James Harden superó anoche los 50 puntos, 10 asistencias y un porcentaje superior al 75% en tiros de campo. Solo la había hecho Chamberlain antes que él.

Gregg Popovich superó a Phil Jackson en victorias como entrenador, con 1155. Se coloca en el 6.º puesto en la historia de la NBA.

TOP-10 DE LA NOCHE

Video of Best Plays From Sunday Night's NBA Action! | Kristaps Porzingis' Block and More!

CLASIFICACIONES

NBA , 5/11/17

Este

1 Boston 8 2 2 Detroit 7 3 3 Orlando 6 4 4 Washington 5 4 5 Toronto 5 4 6 New York 5 4 7 Philadelphia 5 4 8 Charlotte 5 5 9 Indiana 5 5 10 Miami 4 5 11 Milwaukee 4 5 12 Cleveland 4 6 13 Brooklyn 3 6 14 Chicago 2 6 15 Atlanta 2 8

Oeste

1 Houston 8 3 2 Minnesota 7 3 3 Golden State 7 3 4 Memphis 6 4 5 Portland 6 4 6 San Antonio 6 4 7 L.A. Clippers 5 4 8 Utah 5 5 9 New Orleans 5 5 10 L.A. Lakers 5 5 11 Denver 5 5 12 Oklahoma City 4 5 13 Phoenix 4 6 14 Sacramento 1 8 15 Dallas 1 10

NBA , 5/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.00 2 Kristaps Porzingis

NY 30.22 3 James Harden

HOU 29.45 4 LeBron James

CLE 28.80 5 DeMarcus Cousins

NO 28.60 6 Anthony Davis

NO 27.44 7 Damian Lillard

POR 27.10 8 Stephen Curry

GS 26.70 9 Bradley Beal

WAS 25.67 10 Kevin Durant

GS 25.20