Jordan Brand lanza el pack ‘The 2 That Started It All’

No soy muy fan de las enrevesadas historias con las que se tratan de justificar algunos lanzamientos de zapatillas, así que voy a ahorrarles el tostón*. Lo que si puedo decirles es que el 28 de Junio llegará a las tiendas el pack ‘The 2 That Started It All’, compuesto por dos pares de zapatillas que Jordan utilizó en dos momentos de su carrera, casi al comienzo de ésta, y debo decir que tienen muy buena pinta.

Air Jordan II

En primer lugar, las Air Jordan II que Jordan utilizó en los partidos entre antiguos alumnos de North Carolina en 1986 y 1987. Lo llamativo de este modelo es que, además de la combinación clásica de colores de Chicago, presentaban un ribete de color Carolina Blue en el talón.

El talón incluye la fecha del partido entre antiguos alumnos de North Carolina que Jordan disputó en 1987

Un detalle vistoso y muy elegante, que para este lanzamiento han aderezado incluyendo la fecha del partido de 1987. Siempre es una buena idea hacerse con un par de las Air Jordan II, una de las zapatillas míticas de Jordan Brand, así que si tienen ocasión, no se las pierdan.

Detalle del logo clásico de Air Jordan

El otro par de zapatillas del pack ‘The 2 That Started It All’ son las Converse Fastbreak que Jordan utilizó durante los juegos olímpicos de 1984 y con las que lideró a la selección de E.E.U.U. para conseguir la medalla de oro.

Converse Fastbreak

Las Fastbreak se presentan en color blanco y con los detalles en Carolina Blue. Me gusta el aire añejo y envejecido que desprenden sus costuras, aunque lo que me resulta más llamativo es el logotipo clásico ‘Air Jordan’ en la plantilla.

Detalle de las costuras de las Converse Fastbreak

Si les gustan las zapatillas clásicas, anoten esta fecha: 28 de Junio. No la dejen pasar, ya que no creo que tarden en agotarse.