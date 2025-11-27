La NBA G League se ha consolidado como uno de los principales focos del baloncesto mundial, con la presencia de Michael Caicedo en Grand Rapids Gold y el interés creciente de clubes de Euroliga en jugadores procedentes de la liga filial de la NBA. En este contexto, el pívot brasileño que pasó por España ahora recibe la oportunidad de debutar en la G League.

Vinicius da Silva: de CB Morón a la NBA G League

Vinicius Lucio da Silva, pívot de 24 años, llegó a la cantera del Joventut Badalona con apenas 16 y formó parte del equipo junior verd-i-negre, disputando torneos de gran nivel como la ANGT de Euroliga o el de L’Hospitalet, además de acumular minutos con el CB Prat en LEB Plata. Tras completar su etapa de formación, fue cedido al BC Lions de la liga checa y, en 2022, fichó por el CB Sant Antoni, donde defendió la camiseta del club ibicenco durante dos temporadas.

El gran salto para Vinicius llegó la temporada pasada con su fichaje por el CB Morón de Primera FEB, donde disputó 28 partidos promediando 6 puntos y 4,4 rebotes en 17 minutos por encuentro. Tras su paso por la competición, conocida anteriormente como LEB Oro, Vinicius esperó pacientemente su oportunidad hasta recibir la oferta de la NBA G League para unirse a los Westchester Knicks, con la posibilidad de dar el salto en cualquier momento a los New York Knicks de la NBA.

La franquicia filial de los New York Knicks, dirigida por DeSagana Diop —ex pívot con más de 600 partidos en la NBA—, arranca la temporada con un balance de una victoria y cuatro derrotas. Por el momento, Vinicius da Silva aún no ha debutado, en un roster en el que destacan jugadores como Adama Val, Trey Jemison, Dink Pate o Tosan Evbuomwan.

El jugador con pasado en España fue seleccionado en el puesto 13 del Draft de la NBA G League el pasado 25 de octubre por Oklahoma City Blue, en un draft liderado por Dillon Jones, elegido como pick número uno por los South Bay Lakers. Ahora, Vinicius espera su oportunidad en una G League con varios representantes brasileños, como Reynan Santos (Capitanes de México), Nathan Mariano (Valley Suns) y Vitor Galvani, que ejerce como head coach de los Capitanes.