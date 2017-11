La Noche NBA: Boston llega a 15; Golden State resuelve ante los 76ers

LOS BUCKS CAEN ANTE EL COLISTA. Una de las victorias contundentes (111-79) de la jornada fue para Dallas Mavericks, que sigue siendo el farolillo rojo de la NBA con 3-14. La pelea entre bases, con 36 puntos entre Barea y Ferrell -ambos suplentes- y el 4/19 entre Bledsoe y Brogdon, fue lo más destacado de un encuentro que perdió alicientes con el paso de los minutos.

DOS VISIONES DIFERENTES PARA GASOL Y RUBIO. Los españoles que participaron en la jornada tuvieron luces y sombras, ambos, en sus partidos. Marc Gasol estuvo correcto en el partido de los Rockets ante los Grizzlies, pero su equipo perdió en casa por 22 puntos. El efecto contrario tuvo Ricky Rubio, que cuajó un encuentro fallón en el tiro (3/9) pese a que su equipo terminó ganando por 40 puntos en casa de Orlando.

BEN SIMMONS MOLA TODO. Más aún cuando venimos de una exhibición histórica de Joel Embiid, conviene recordar lo bueno que es su compañero Ben Simmons. Pese a los problemas para lanzar en suspensión, aspecto en el que tendrá que trabajar a destajo, el australiano puede hacer de todo. Y a todo le imprime una potencia difícil de frenar. Siempre se acerca al triple-doble, ayudando a generar también para otros por su versatilidad a la hora de encarar ataques. Otro unicornio en potencia.

Ben Simmons posts a near triple-double (23 PTS, 12 ASTS, 8 REBS) for the @sixers ! #NBARooks pic.twitter.com/PZekc966iv

Stephen Curry volvió a ser decisivo. Los Warriors lograron remontar el partido ante Philadelphia 76ers en el 3º periodo, en el que Curry anotó 20 de los 47 puntos del equipo. Además también añadió 5 rebotes y 5 asistencias, por lo que fue el perfecto director en esta complicada salida para los actuales campeones.

Steph scores 35 PTS (20 in the 3rd) to guide the @warriors to victory after a 22 point halftime deficit! #DubNation pic.twitter.com/guhA44apPM