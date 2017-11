La Noche NBA: Kyrie Irving pone su magia en la 9ª seguida de los Celtics

LA NOVENA CONSECUTIVA DE LOS CELTICS. Han cogido el truquillo a eso de ganar. Tras el 0-2, sigue la racha. Ya son nueve victorias consecutivas para Boston. Al Horford se quedó a una asistencia del triple-doble (15+10+9) en la que fue su casa tanto tiempo, Irving se volvió a salir y el binomio Brown & Tatum no deja opción a la crítica. Encarrilando el dominio de la Conferencia Este a base de bien.

LUCHA POR LO BAJO. Si hace unos días eran los Suns los que asaltaban Brooklyn con un partidazo del ex-baskonista Mike James, esta vez tocó al revés. En esta batalla de equipos que podrían luchar en lo más bajo de la clasificación (pero que no han comenzado mal la temporada), los Nets vencen en Arizona. D'Angelo Russell firmó 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias para que los neoyorquinos se llevaran la victoria.

LOS HAWKS, A CERO EN CASA. 2-9 se pone Atlanta Hawks. De esos partidos, no ha ganado ninguno en casa. Si bien el Philips Arena no ha destacado nunca por un ambiente de presión contra el rival, solía ser una cancha difícil de tomar en las últimas temporadas. No está siendo la tónica en este inicio de campaña.

BOOKER Y QUIÉN MÁS. Ahora que se rumorea que Eric Bledsoe puede volver a a disciplina de equipo tras la sanción de 10.000 dólares de la NBA por su tweet incendiario, falta ver si se acopla bien a unos jugadores que han estado bien sin él. Falta definición en esos roles de los Suns, es evidente. Sólo Devin Booker, que volvió a batir marcas de precodidad, es el denominador común en la estrategia de Phoenix.

LOS WARRIORS ENCUENTRAN RITMO. No el suyo, como vemos en el apartado de datos, pero ritmo victorioso al fin y al cabo. Unas rotaciones muy bien cuadradas por Steve Kerr llevaron al 'big-four' de Golden State a sumar 68 de los 97 puntos del equipo para propulsar otra victoria en Oakland.

Kevin Durant and Draymond Green help @warriors pick up their 4th straight win! pic.twitter.com/0fXvaaKVfJ — NBA (@NBA) 7 de noviembre de 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) No jugó - Sin partido José Manuel Calderón (Cavs) No jugó - Sin partido Serge Ibaka (Raptors) No jugó - Sin partido Ricky Rubio (Jazz) No jugó - Sin partido Álex Abrines (Thunder) No jugó - Sin partido Willy Hernangómez (Knicks) No jugó - Sin partido Pau Gasol (Spurs) No jugó - Sin partido Nikola Mirotic (Bulls) No jugó - Sin partido Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó - Sin partido

MVP DE LA NOCHE: KYRIE IRVING

Más magia, más puntos, más juego y más disfrute. Kyrie Irving volvió a liderar un triunfo de los Celtics, pero no lo hizo de cualquier forma. Violvió a aderezar un partidazo, en el que firmó 35 puntos, con una colección de jugadas brillantes que lo hicieron aún mejor. 4/10 en tiros de tres, 10/12 en tiros de dos y 3/4 en tiros libres, a los que además sumó 7 asistencias. Y un triple decisivo para encarilar la victoria.

The @celtics win their 9th straight game behind a season high 35 points from Kyrie Irving! pic.twitter.com/TluAPWGk4e — NBA (@NBA) 7 de noviembre de 2017