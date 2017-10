La Noche NBA: triple-doble ganador de Ben Simmons; Antetokounmpo, de récord

LOS WARRIORS ARRASAN DALLAS, CON MATE Y DISCULPAS. Golden State logró vencer a los Mavericks, un rival que se le ha atragantado puntualmente estos últimos años en la fase regular. Lo hizo con una victoria por 30 puntos de diferencia. El detalle vino cuando Jordan Bell, rookie, se tiró un alley-oop a sí mismo para machacar en los llamados "minutos de la basura", tras lo que Steve Kerr se disculpó por considerarse una falta de respeto al rival ya vencido.

LOS PROBLEMAS DE HOUSTON. Mike D'Antoni se quejaba estos días de la falta de acierto desde el triple, una de las señas de identidad de su equipo. El 9/38 ante los Grizzlies, un equipo que destaca por la defensa pero que jugó este partido a 98 puntos, vuelve a evidenciar un problema que los Rockets deberán solventar para seguir arriba en la exigente Conferencia Oeste.

UN GIANNIS DE RÉCORD. 147 puntos en 4 partidos. A ello hay que sumarle 43 rebotes y 21 asistencias. Nadie en la historia había comenzado con esos números una temporada NBA tras cuatro encuentros. Giannis Antetokounmpo rompe moldes. En este partido ante los Hornets, con 32 tantos sin lanzar ningún triple. El dominio del griego es notorio.

32 PTS, 14 REB, 6 AST....W.



