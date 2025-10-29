No contento con inscribir su nombre junto al de Wilt Chamberlain con 150 puntos anotados después de cuatro partidos, Tyrese Maxey se impone claramente como el nuevo líder de los Sixers, y esta noche, el base All-Star mostró el ejemplo elevando su nivel de juego para remontar ante los Wizards. Al final, una actuación de 39 puntos y 10 asistencias para defender esta impresionante invicibilidad.

TYRESE MAXEY THIS SEASON:



39 PTS – 10 AST – 3 REB

43 PTS – 8 AST – 4 REB

28 PTS – 9 AST – 6 REB

40 PTS – 7 3PM – 6 AST



ON A TEAR. (via @realapp) pic.twitter.com/48xg64TULi — Legion Hoops (@LegionHoops) October 29, 2025

Una remontada épica

Liderados de 19 puntos durante el partido, y todavía de 13 puntos a cinco minutos del final, los Sixers fueron recortando su retraso para arrancar la prórroga, y luego dar el golpe de gracia en los cinco minutos adicionales. Como buen líder, y mientras Joel Embiid permanecía sentado tras haber agotado su cuota de minutos, Tyrese Maxey anotó 23 de sus 39 puntos entre el cuarto período y la prórroga. Todo ello apoyado por un Quentin Grimes de nuevo decisivo con sus triples.

“Nos dijimos que si reducíamos la diferencia a -10, encontraríamos una manera de ganar” cuenta Tyrese Maxey sobre el “money time”. “Redujimos la diferencia a -10, y encontramos una manera de ganar.”

Atención al tiempo de juego…

Para Nick Nurse, su grupo muestra una gran resiliencia desde el inicio de temporada, a imagen de esta victoria arrancada en back-to-back, fuera de casa. Para Tyrese Maxey, es la identidad misma de este grupo.

“Eso demuestra que somos sólidos”, responde cuando se le pregunta sobre esta capacidad de volver en los partidos. “Pero no queremos que se convierta en un hábito. Eso muestra sin embargo que somos duros, resilientes y francamente ¡que estamos en forma! Porque somos capaces de jugar de esta manera, de volver al marcador, y de hacerlo en varias ocasiones, como ir a prórroga en un segundo partido consecutivo y aun así arrancar la victoria.”

Excepto que el reverso de la medalla es que este mismo Tyrese Maxey jugó 47 minutos una noche de back-to-back, y que él y VJ Edgecombe juegan mucho. Demasiado incluso, y habrá que encontrar una manera de cuidarlos. “Todavía estamos intentando encontrar soluciones, y no es fácil,” se defiende Nick Nurse. “De cierta manera, estamos intentando aguantar hasta que algunos jugadores regresen. Cuando recuperemos a (Jared) McCain, lo integraremos en la rotación de escoltas, y eso ayudará a gestionar mejor los minutos. Estamos esperando ver si podemos recuperar a otros jugadores. Mientras tanto, debemos darlo todo.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.