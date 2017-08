Lamar Odom: "Salir de los Lakers acabó con mi carrera"

Lamar Odom, ya semiretirado, todavía sigue dándole vueltas a la cabeza sobre su carrera deportiva. Así se destila de su última entrevista, en The Vertical. El que fuera compañero de Pau Gasol en los dos campeonatos que el de Sant Boi tiene como jugador NBA (2009 y 2010) tiene un especial recuerdo de esa etapa: "Fue un tiempo muy feliz para mí con Kobe y Pau", admite.

De hecho, Odom asegura que su salida de Los Angeles Lakers fue un palo del que no se recuperó: "Aquel traspaso básicamente acabó con mi carrera y mis propósitos. Nunca volví a ser yo mismo. El haber empezado en L.A. o haber conocido tanta gente hizo que me doliera irme. Fui traspasado [a Dallas] tras perder con Dallas y haber sido nombrado Sexto Hombre del Año, ¿qué más tenía que hacer?". Fueron siete años en los Lakers tras los que luego vinieron los Mavericks, los Clippers y su aventura europea en Laboral Kutxa Baskonia.

"Pienso en ello todo el tiempo, sobre si tenía más gasolina en el tanque. Tenía problemas ya, pero podría y debería seguir jugando a día de hoy", asegura claramente. "Mi familia quiere que me retire como jugador de los Lakers. No estoy especialmente emocionado por ello, por firmar por un día y hacerlo. Pero sí lo haría por los aficionados, por mi familia y por mi hijo, ellos sí podrían disfrutarlo", indica Odom.

El de Queens está ya recuperado del colapso que le mantuvo en coma en 2015, física y mentalmente: "No es que celebre el no jugar más, pero he aprendido a vivir la vida con arrepentimiento".