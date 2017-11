LeBron y sus Cavs no arrancan; los Suns de Triano vuelven a ganar; destacado Ricky Rubio

Los Cavs (3-5) se hunden en la clasificación

Phoenix (4-4) reacciona de la mano de Triano

LA NOCHE NBA EN 5 CLAVES

CUARTA DERROTA SEGUIDA DE LOS CAVS. Los Cavs no dan con la tecla y volvieron a perder claramente, a pesar de los 33 puntos y 11 asistencias de LeBron. Los Pacers estuvieron acertadísimos en el triple, con 16/26, lo que les hizo obtener una clara ventaja en la segunda parte y llevarse el partido sin problemas. Thaddeus Young, Collison y Oladipo fueron los más destacados de los Pacers, todos ellos por encima de los 20 puntos.

PHOENIX CARBURA. Tras el desastre inicial, parece que los Suns han encontrado la forma de ganar partidos. Ayer ganaron en la cancha de uno de los cocos de Este, los Wizards y se ponen con un balance de 4-4. El más destacado fue TJ Warren, que se fue hasta los 40 puntos y 10 rebotes.

Video of 40-POINT Duel Between TJ Warren (Career-High) and Bradley Beal | November 1, 2017

LOS SIXERS GANAN POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA. “The Process” ya está con un balance de 4-4, empatado con Milwaukee por la octava plaza del Este. La pareja Simmons-Embiid volvió a brillar, pero está vez se vio acompañado por un buen Covington para derrotar a los Hawks.

Video of Ben Simmons (19/13/9) and Joel Embiid (21/12/6) Lead Sixers Past Hawks | November 1, 2017

GANAN LOS LÍDERES DE CONFERENCIA. Orlando ganó en la pista de Memphis de la mano de Fournier y Gordon. Boston gana su sexto partido consecutivo contra Sacramento y colidera con Orlando su conferencia. Por su parte, los Clippers se impusieron de forma holgada a los Mavericks en un partido en el que ninguno de sus jugadores disputó más de 28 minutos.

RICKY RUBIO ESTÁ EN SU SALSA. El base de El Masnou anotó 30 puntos para darle la victoria en la prórroga a Utah. Además, tuvo trabajo en defensa, ya que Lillard se jugó hasta 27 tiros para acabar con 33 puntos. Utah está cumpliendo y ya ocupa la sexta posición de la Conferencia Oeste.

Video of Jimmy Butler's 23 Powers T-Wolves Past DeMarcus Cousins (35/9/6) and Pelicans | November 1, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES JUGADOR NÚMEROS Marc Gasol (Grizzlies) 22 pts, 9 reb José Manuel Calderón (Cavs) No jugó Serge Ibaka (Raptors) 11 pts, 3 reb Ricky Rubio (Jazz) 30 pts, 1 asis Álex Abrines (Thunder) No jugó Willy Hernangómez (Knicks) 6 pts, 3 reb Pau Gasol (Spurs) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) No jugó Juancho Hernangómez (Nuggets) 0 pts, 0 reb MVP DE LA NOCHE: Segunda nominación consecutiva en Solobasket para un jugador de los Suns. 40 puntos y 10 rebotes para un jugador cuyo rendimiento está siendo ejemplar en este inicio de curso: promedia 18 puntos y 6,5 rebotes. LOS DATOS DE LA NOCHE ( ESPN Stats ) En temporadas anteriores, cuando LeBron James hacía un doble-doble, los Cavs ganaban un 93% de los partidos. Cuando ha ocurrido lo mismo en esta temporada, los Cavs han ganado el 25% de sus partidos.

) En temporadas anteriores, cuando LeBron James hacía un doble-doble, los Cavs ganaban un 93% de los partidos. Cuando ha ocurrido lo mismo en esta temporada, los Cavs han ganado el 25% de sus partidos. ( NBA Stats ) LeBron James ha anotado 30 o más puntos en 400 partidos en toda su carrera. Comparte esa mención con otros 4 jugadores.

) LeBron James ha anotado 30 o más puntos en 400 partidos en toda su carrera. Comparte esa mención con otros 4 jugadores. ( NBA Stats ) LeBron James está a 8 puntos de alcanzar los 29000 en la NBA. Un hito que hasta ahora solo han logrado 6 jugadores en la historia de la NBA.

) LeBron James está a 8 puntos de alcanzar los 29000 en la NBA. Un hito que hasta ahora solo han logrado 6 jugadores en la historia de la NBA. ( NBA Stats ) DeMarcus Cousins hizo ayer 35 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 6 robos, 3 tapones y 5 triples. Nadie ha presentado estos números en solo partido en la historia.

) DeMarcus Cousins hizo ayer 35 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 6 robos, 3 tapones y 5 triples. Nadie ha presentado estos números en solo partido en la historia. (NBA Stats) Ben Simmons ha hecho 5 dobles-dobles en sus primeros 8 partidos en la NBA. Es el tercer jugador que hace esto en los últimos 25 años en la NBA.

TOP-10 DE LA NOCHE

Video of Top 10 Plays of the Night: November 1, 2017

CLASIFICACIONES

NBA , 1/11/17

Este

1 Boston 6 2 2 Orlando 6 2 3 Indiana 5 3 4 Charlotte 5 3 5 Detroit 5 3 6 Washington 4 3 7 Toronto 4 3 8 Philadelphia 4 4 9 Milwaukee 4 4 10 Miami 3 4 11 New York 3 4 12 Cleveland 3 5 13 Brooklyn 3 5 14 Chicago 1 5 15 Atlanta 1 7

Oeste

1 L.A. Clippers 5 2 2 Houston 6 3 3 Minnesota 5 3 4 Utah 5 3 5 Golden State 5 3 6 Memphis 5 3 7 San Antonio 4 3 8 Oklahoma City 4 3 9 Portland 4 4 10 Denver 4 4 11 Phoenix 4 4 12 L.A. Lakers 3 4 13 New Orleans 3 5 14 Sacramento 1 7 15 Dallas 1 8

NBA , 1/11/17

Puntos

1 Giannis Antetokounmpo

MIL 31.25 2 DeMarcus Cousins

NO 30.13 3 Stephen Curry

GS 28.00 4 Kristaps Porzingis

NY 27.86 5 Anthony Davis

NO 27.14 6 James Harden

HOU 26.56 7 LeBron James

CLE 25.63 8 Kevin Durant

GS 25.38 = Damian Lillard

POR 25.38 10 Kemba Walker

CHA 24.63