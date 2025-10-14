Giannis, Thanasis y ahora Alex. Por primera vez en la historia de la NBA, tres hermanos jugarán juntos en el mismo equipo. Según ESPN, los Milwaukee Bucks han ofrecido en efecto un “two-way contract” a Alex Antetokounmpo, el benjamín (24 años) de la fratría.

Breaking: Bucks are signing Alex Antetokounmpo, brother of Giannis and Thanasis, to a two-way deal, per @ShamsCharania 🤯



This is the FIRST TIME in NBA history that three brothers will be on the same team 🔥 pic.twitter.com/HHOO3LcHso — Bleacher Report (@BleacherReport) October 13, 2025

Un rostro conocido en los Milwaukee Bucks

Alex no es además un desconocido en la organización de Wisconsin. Entre 2022 y 2024, ha llevado los colores del Wisconsin Herd, la filial de la G-League de los Bucks. Profesional desde 2020 y no elegido en el Draft de 2021, también había evolucionado con la franquicia de Toronto en la G-League (2021/22).

En 2023, Milwaukee ya lo había fichado antes de cortarlo acto seguido. El más joven Antetokounmpo también se había ilustrado durante los All-Star Weekends de 2022 y 2023, participando en el Skills Challenge junto a sus hermanos.

Una verdadera oportunidad en la NBA para Alex Antetokounmpo

Después de varias experiencias poco concluyentes en Europa (Lituania, Montenegro y Grecia) durante el año 2024, Alex obtiene esta vez una verdadera oportunidad en la NBA. Recupera en cualquier caso uno de los tres “two-way contracts” disponibles en Milwaukee, lo que conlleva la liberación de Jamaree Bouyea.

En un contexto donde el futuro de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee parece más incierto que nunca, la franquicia envía un mensaje fuerte. Después de haber renovado a su hermano mayor Thanasis en agosto, los Bucks apuestan ahora por Alex, rodeando a su superestrella de sus hermanos… ¿para maximizar sus posibilidades de que se quede?

GLOSARIO

Two-way contract: Concebido para crear una nueva pasarela entre la NBA y la G-League, este tipo de contrato permite a cada equipo contratar los servicios de dos o tres jugadores adicionales, para hacerlos evolucionar principalmente en su franquicia de liga de desarrollo afiliada pero también hasta 50 partidos en la NBA.

