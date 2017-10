Los Cavs se llevan la victoria en la noche que Hayward dice adiós a la temporada (102-99)

Hayward podría despedirse del curso: tobillo dislocado y fractura de tibia, según Brad Stevens

Los Cavs se pusieron 18 arriba, los de Stevens remontaron de la mano de Jaylen y Smart... y LeBron decidió

Primero de todo, dejar clara una cosa. No vamos a poner ninguna imagen de la lesión, ni el vídeo de lo ocurrido, ni imágenes de como quedó la pierna de Hayward. Quien quiera verlas, en Twitter hay miles. Pero por respeto, nosotros no lo haremos, porque no ayudan en nada y solo fomentan el morbo ante una situación en la que un jugador estará, muy probablemente, toda la temporada de baja.

Porque pasó. Por mucho que la gente quiera borrarlo, Gordon Hayward, a los 5:15 de debutar con la camiseta de los Celtics, decía adiós a la temporada. Primeros resultados: fractura de tobillo, sin saber todavía el alcance de los ligamentos. Al acabar el partido, Stevens hablaba de tobillo dislocado y fractura de tibia, muy distinto. Pero nada oficial todavía, mucho menos tiempo de baja, que se anunciará en las próximas horas tras la operación, que se realizará en Boston.

La derrota es el menor de los males de un equipo que, en medio cuarto, vio como la temporada daba un vuelco radical. Del big-3 con Horford y Kyrie Irving a un equipo huérfano de un alero veterano: sin Hayward, Tatum y Jaylen Brown se convierten en las referencias externas de estos Celtics. Y en su debut, respondieron con creces. Brown se fue hasta los 25, siendo el mejor de los de Stevens; y Tatum, que empezó con un 0/5, acabó anotando 5 de sus últimos 6 tiros y 14 puntos. Junto a los 10 rebotes, iguala a Larry Bird como único rookie en la historia de Boston en debutar con doble-doble.

Jaylen vuela por encima de LeBron © Celtics

Pero delante estaba el Rey. No tiene a Irving, todavía no tiene a Thomas, pero no piensa abdicar. Le tocó jugar más de lo previsto, hasta 41 minutos, pero dominó a su antojo: 29 puntos, 16 rebotes, 9 asistencias [incluyendo la última para el triple definitivo de Love] y una superioridad abrumadora. Otros cuatro Cavaliers se fueron a dobles figuras: 15 Love, 14 para un Rose en forma, 11 Crowder y 10 JR Smith desde el banco.

Pero ni con todo el arsenal pudieron cerrar el partido a tiempo. Al descanso se fueron con 16 arriba, la máxima llegó a ser de 18, pero un parcial de 33-18 para los verdes dejaba abierto el último periodo. Y Jaylen primero, y Kyrie sobre la bocina, tuvieron triples para empatar el partido y enviarlo a la prórroga. No tuvo premio Irving, que debutó con 21 puntos y 10 asistencias, pero mostró liderazgo con tres triples casi consecutivos en mitad de tercer cuarto.

Empiezan con victorias los Cavs que, todavía sin Isaiah Thomas, defienden el trono del Este ante unos Celtics mermados física y mentalmente, pero que sacaron el orgullo verde para llevar al límite a LeBron. Pero el Rey sigue siendo el Rey.