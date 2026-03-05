Con 32 victorias y 31 derrotas, los Hornets entran en números positivos, y lo hicieron con autoridad, imponiéndose por 29 puntos en Boston (118-89). Se esperaba una noche complicada en un back-to-back, pero los compañeros de LaMelo Ball demostraron que son el mejor equipo del momento con esta sexta victoria consecutiva.

6 in a row… and 10 straight road wins 😎#HiveMentality pic.twitter.com/coGacGXAk9 — Charlotte Hornets (@hornets) March 5, 2026

Una racha histórica para los Hornets

Es la mejor racha actual, ¡y además histórica! Durante seis partidos, los Hornets han mantenido a todos sus rivales por debajo de los 100 puntos y han ganado cada encuentro por 15 puntos o más. Solo los Detroit Pistons, en marzo de 2004, lograron mejor marca con 8 victorias consecutivas por 15 puntos o más.

«Es agradable tener un equipo saludable», comenta Charles Lee. «Claramente ha influido en los cambios que hemos vivido. Pero también creo que los chicos se han comprometido aún más con el proceso. Todo comenzó en la pretemporada: todos mejoraron sus hábitos de trabajo, su exigencia y nuestra cohesión para ayudarnos a mejorar unos a otros. Todo esto nos ha hecho más fuertes».

Diez victorias consecutivas fuera de casa

Otra racha impresionante: ¡los Hornets suman su décima victoria consecutiva fuera de casa! «Al final, todo se reduce a nuestro ritmo e intensidad física», explica Moussa Diabaté. «Por supuesto, tenemos excelentes tiradores capaces de anotar. Pero, en general, es nuestra agresividad, el hecho de correr constantemente y seguir atacando pase lo que pase. Eso nos permite tomar ventaja».

LAMELO FROM THE TD GARDEN PARKING LOT 🔥



HORNETS ROLLING THE CELTICS IN BOSTON 😳 pic.twitter.com/BDeQl0RBEy — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2026

Dominar al actual segundo de la Conferencia Este debería reforzar aún más la confianza de los Hornets, que pueden soñar con el sexto puesto, lo que les garantizaría la clasificación directa a los playoffs. Charles Lee y sus jugadores solo tienen 2,5 partidos de desventaja respecto a los Philadelphia 76ers.

«Boston es un gran equipo, pero nosotros también creemos serlo», concluye Moussa Diabaté. «Al final, no queríamos centrarnos demasiado en ellos. Por supuesto, queríamos ganar el partido, pero si nos enfocamos en lo que debemos hacer, el resto vendrá solo. También es un mensaje para la liga: ¡los Hornets están aquí!»