Los Pistons hacen un gesto para retener a Jalen Duren

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POR AXEL CLODY
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Aaron J. Thornton / Sipa USA / Icon Sport

Jalen Duren tiene hasta este jueves para decidir sobre su “qualifying offer”, pero los Pistons han dado un nuevo paso hacia él al modificar su propuesta de contrato.

Mientras el pulso entre Jalen Duren y los Pistons parecía a punto de llegar a su fin, The Athletic revela un nuevo giro en la historia. La oferta de renovación de la franquicia, elevada a 200 millones de dólares por cinco años desde hace una semana, generaba un problema concreto para el jugador por una cláusula de peso, con verificación mensual.

Jalen Duren y los Detroit Pistons: la cláusula de peso desaparece de la oferta

Con el “deadline” para que “JD” acepte su “qualifying offer” fijado para este jueves 1 de octubre, ahora se conoce que los dirigentes de Detroit habrían modificado su propuesta, totalmente garantizada, eliminando directamente esa cláusula de peso que tanto había disgustado al pívot All-Star.

¿Acerca esto a Jalen Duren y a los Pistons? Nada es seguro, aunque el jugador sigue contando con respaldo en Michigan, especialmente de Cade Cunningham y J.B. Bickerstaff.

Sacramento Kings, Milwaukee Bucks y Washington Wizards, atentos al caso Duren

En las oficinas de Detroit, de todos modos, seguirían cerrados a un “sign-and-trade” con los Bucks o los Kings (¿a cambio de Domantas Sabonis?). Lo mismo ocurre con los Wizards, franquicia en la que el nombre de Anthony Davis (!) apareció directamente en los rumores en los últimos días.

Durante el Media Day de los Pistons, al que el jugador no asistió, el presidente Trajan Langdon reafirmó que esperaba ver a Jalen Duren en “Motor City” para el inicio de la temporada. Lo que todavía queda por definir es bajo qué condiciones: un contrato de 200 millones de dólares por cinco años, pese a su deseo de firmar por el máximo salarial, o una “qualifying offer” de 9.6 millones de dólares para probar el mercado en 2027.

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