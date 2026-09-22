Ni con 200 millones de dólares Jalen Duren dice que sí a los Pistons

A una semana del inicio del training camp, las posiciones se acercan ligeramente entre Jalen Duren y los Pistons. Pero todavía no lo suficiente como para poner fin a una novela que se extiende desde hace varios meses. Según ESPN y The Athletic, Detroit aumentó recientemente su oferta en 10 millones de dólares. Después de haber propuesto 190 millones a cinco años en agosto, la franquicia ahora está dispuesta a ofrecer 200 millones de dólares por el mismo período.

Ese contrato estaría completamente garantizado y no incluiría ninguna opción, ni para el jugador ni para el equipo. Pese a este avance, y aunque se decía que buscaba al menos 200 millones de dólares, Jalen Duren rechazó la oferta.

¿Hacia una ausencia de Duren en el training camp?

Este nuevo rechazo mantiene evidentemente la presión sobre ambos bandos a pocos días de la reanudación de actividades. El Media Day de los Pistons está programado para el próximo lunes, antes de las dos primeras jornadas de entrenamiento. En el estado actual de las conversaciones, el pívot podría faltar al comienzo del training camp.

La fecha importante sigue siendo el 1 de octubre. Hasta ese plazo, Jalen Duren puede aceptar su qualifying offer de 9,6 millones de dólares para la próxima temporada. Se convertiría entonces en agente libre sin restricciones en el verano de 2027, con libertad para unirse al equipo de su elección, sin que los Pistons puedan igualar una oferta externa.

Detroit todavía puede postergar esa fecha límite, aunque por ahora nada indica que la franquicia esté considerando esa posibilidad. Un sign-and-trade también podría constituir una salida, pero la dirigencia de los Pistons se ha mostrado muy reticente a discutir un traspaso durante la temporada baja.

Al aceptar su qualifying offer, Jalen Duren asumiría un riesgo enorme. Una lesión o una temporada fallida podría reducir su valor, cuando se le está ofreciendo un contrato de 200 millones de dólares completamente garantizado…

If Jalen Duren signs the qualifying offer this offseason and then signs a four-year max contract elsewhere next summer, his total earnings over that five-year period would be $198.8 million.



Detroit is currently offering him a five-year, $200 million deal, which is technically… pic.twitter.com/tMb5pZvlcC — NBACentral (@TheDunkCentral) September 21, 2026

Sacramento y Milwaukee siguen al acecho por Duren

El pívot All-Star considera, sin embargo, que 2027 podría permitirle tocar el premio mayor. Sacramento ya habría hecho saber que estaría dispuesto a ofrecerle un contrato máximo el próximo verano. Milwaukee y al menos otra franquicia estarían también muy interesados, ya sea ahora o cuando eventualmente quede libre.

El reciente aumento del tope salarial para la temporada 2027-28 también fortaleció la posición del jugador. Al cobrar los 9,6 millones de dólares de su qualifying offer, y luego firmar un contrato máximo de cuatro años el verano siguiente, Jalen Duren podría percibir alrededor de 198,8 millones en cinco temporadas. Es decir, apenas 1,2 millones menos que la propuesta actual de Detroit.

Queda por ver si el desacuerdo sigue siendo únicamente económico. Varios equipos rivales creen que Jalen Duren simplemente desea ahora jugar en otro lugar. Su ausencia en varias convocatorias organizadas por los Pistons este verano confirmó, en todo caso, su descontento.

El pívot no participó así en el minicampamento organizado por Cade Cunningham en San Diego, y tampoco estuvo presente en el evento veraniego anual organizado en el sur de California por el propietario Tom Gores.