Memphis Grizzlies 2017/18: la vida sigue en Tennessee

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Lesiones, muchísimas. Y en la era del small-ball, decidieron seguir apostando por el juego interior: Marc & Randolph, con Zach desde el banquillo. Se colaron en postemporada, aguantaron seis partidos a San Antonio. Y tras la experiencia, se presentaba un verano difícil: cambios, renovaciones, apuestas de futuro... y no salió del todo bien. O no al menos en comparación con el resto de la Conferencia Oeste.

Futuro - 2017/18. El equipo ha perdido mucho. No solo Carter, Zach y Tony Allen. También años de experiencia. Han ganado, eso sí, juventud: mantienen a JaMychal Green y consiguen a Ivan Rabb. Pero con un asterisco muy grande: si este año no sale bien, Marc y Conley pueden salir de Memphis rumbo a proyectos mejores. ¿Cómo evitarlo? Entrando a playoffs... algo muy complejo.

Video of Memphis Grizzlies' Top 20 Plays of the 2016-2017 NBA Season

La estrella

Marc Gasol. Año 10 en la liga, año 10 en Memphis. Fiel a la franquicia, el mejor jugador de la historia de los Grizzlies llega a la década con aspiraciones reales, sea en Memphis o no. Se presenta un año clave para el español. Si no ve el apoyo por parte de la franquicia, podría exigir un traspaso como ya amenazó en verano. Algo así ya hizo su hermano mayor en 2008.

Atentos a...

Chandler Parsons . Salió de Houston y se acabó el Parsons que conocíamos. El año pasado promedió 5'9 puntos y 2'5 rebotes, un tercio de los números que nos regaló en Texas. Si estos Grizzlies se meten en playoffs, depende y mucho del rendimiento de Parsons. Si sus rodillas lo permiten, claro.

. Salió de Houston y se acabó el Parsons que conocíamos. El año pasado promedió 5'9 puntos y 2'5 rebotes, un tercio de los números que nos regaló en Texas. Si estos Grizzlies se meten en playoffs, depende y mucho del rendimiento de Parsons. Si sus rodillas lo permiten, claro. Tyreke Evans. Desde que fue Novato del Año en 2010 ha sido un fantasma en la liga, tres años más en Sacramento y otros tres en New Orleans. Con números aceptables pero influencia cero en la liga, llega a una franquicia donde puede ser importante. Y eso, con 28 años y la necesidad de brillar, es clave.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Mike Conley 11 Escolta Tyreke Evans 12 Alero Chandler Parsons 25 Ala-pívot JaMychal Green 0 Pívot Marc Gasol 33

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

ASÍ FUE EL MERCADO DE FICHAJES

Memphis Grizzlies [2018]