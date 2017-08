NBA 2K18 eleva el nivel detalle y personalización

Desveladas algunas de las novedades en cuanto al diseño del NBA 2K18

2K ha lanzado el primer vídeo de NBA 2K18, “El Arte en NBA 2K18”, que presenta las actualizaciones más importantes de este año relativas a los uniformes y a los jugadores. Los desarrolladores han utilizado nuevos procesos, incluyendo nuevas técnicas fotográficas y de escaneado láser, para asegurar que incluso los detalles más pequeños sean capturados para crear una experiencia hiperrealista. Estas actualizaciones incluyen:

Técnicas fotográficas: nuevas técnicas fotográficas con capacidad de separar los colores para obtener tonos de piel más precisos que reaccionen a la luz de una forma más realista.

nuevas técnicas fotográficas con capacidad de separar los colores para obtener tonos de piel más precisos que reaccionen a la luz de una forma más realista. Uniformes: el equipo visitó las oficinas de la NBA en Nueva York para escanear con láser los nuevos uniformes de Nike y más de 200 pares de zapatillas para capturar cada detalle, hasta las costuras.

Mi JUGADOR: la personalización es mejor que nunca, con una cantidad casi ilimitada a la hora de elegir el tipo de cuerpo, y opciones para ajustar y escalar casi todos los aspectos de los jugadores en el juego.

Video of NBA 2K18 - The Art Behind NBA 2K18 Video Blog (ES)

2K también ha anunciado que el 8 de septiembre de 2017 los fans podrán probar NBA 2K18 antes con la versión de este año de "El Prólogo", una experiencia gratuita descargable que inicia tu Mi CARRERA en PlayStation 4 y Xbox One. Los jugadores pueden comenzar su experiencia NBA 2K18 antes del lanzamiento del juego y continuar donde lo dejaron cuando el juego se estrene oficialmente una semana más tarde.

NBA 2K18 estará disponible el 15 de septiembre de 2017. Los fans pueden reservar ya NBA 2K18 en las tiendas habituales, asegurándose así de recibir su copia y el contenido digital exclusivo el 15 de septiembre de 2017.