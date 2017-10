Novedades Adidas para el nuevo curso

Os presentamos las novedades con las que la marca alemana ha presentado sus credenciales para el nuevo curso. Una ya está a la venta, otra llegará a las tiendas durante las próximas semanas y otra, de momento, no es más que un rumor, pero vale la pena echarle un vistazo

D Rose 8

Con un diseño mucho más sencillo que sus predecesoras, las D Rose 8 se presentan con un upper de malla transpirable sin refuerzos ni complicados sistemas de sujeción. Todavía no se sabe si lanzarán alguna versión de este modelo construido en hilo Flyknit, aunque no estaría nada mal.

Adidas D Rose 8

Las D Rose 8 vuelven a derrochar Boost en toda la mediasuela, aunque el detalle más llamativo de estas zapatillas es el espectacular dibujo de la suela, creado a partir de un patrón que se asemeja mucho al diseño de una cremallera. Será interesante saber cómo responde a nivel de tracción y de contención del Boost en los movimientos explosivos.

Detalle de la suela de las D Rose 8

Ya están a la venta, y me aventuro a apostar a que, al igual que los anteriores modelos de la saga, veremos mucho este modelo en las canchas de todo el mundo.

Adidas Dame 4

La línea de Dame Lillard llega a su cuarto modelo con una zapatilla que, al igual que los tres anteriores, se desmarca de sus predecesoras en cuanto a diseño. Sigue manteniendo una línea de perfil bajo y el sistema Bounce en la mediasuela, pero renueva el sistema de sujeción con tres cables rígidos que se encargan de fijar la lazada y un upper que alterna entre la malla textil y el neopreno.

Adidas Dame 4

Las Adidas Dame 4 tienen buena pinta. La ausencia de Boost no lastra una línea que cumple con creces lo que se espera de unas zapatillas de baloncesto, y el hecho de que su precio sea mucho menor que el de las Crazy Explosive o las Harden no desmerece en absoluto su calidad. Con un diseño agresivo, alejado del aspecto clásico de las D Rose 8, las Dame 4 saldrán a la venta el 17 de octubre.

La reconocida solvencia de la línea Dame hace esperar grandes cosas de este modelo

Harden Vol.2

Todavía no hay noticias oficiales del lanzamiento de la segunda signature del escolta de los Houston Rockets, aunque en redes sociales se han difundido imágenes de las que podrían ser las Harden Vol.2. No me gusta dar soporte a esta clase de rumores sin una confirmación oficial, pero dado que la imagen ya está en internet, creo que es justo que os la muestre.

¿Es este el aspecto de la nueva zapatilla de James Harden?

Juzguen ustedes mismos. De ser cierto, las Harden Vol.2 harían uso del refuerzo de sujeción de los cordones que ya vimos en las Adidas Dame 3, aunque lo que más me llama la atención de este modelo es el remate de la parte trasera de la suela, redondeado y que parece actuar como contrafuerte del talón. En caso de confirmarse la autenticidad de estas zapatillas, hablaremos largo y tendido sobre ellas.