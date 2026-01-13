En materia de “meme” de conferencia de prensa, en NBA conocíamos el “We’re talking about practice” de Allen Iverson y el “Both teams played hard” de Rasheed Wallace, y ahora habrá que añadir el “Illegal screen” de Joe Mazzulla. Esta noche, después de la derrota de los Celtics en Indianápolis, el entrenador de Boston respondió a todas las preguntas de los periodistas con este “illegal screen”, que se puede traducir como “pantalla móvil”.

Mazzulla señala la pantalla de Siakam sobre White

En su punto de mira, la pantalla de Pascal Siakam sobre Derrick White en la canasta de la victoria del alero de los Pacers. El camerunés separa bien el codo y envía a White al suelo. Eso basta detrás para encontrar el espacio libre para ir a anotar con el tablero, y dar la victoria a los Pacers.

Aquí está la transcripción completa de la conferencia de prensa.

Pregunta: Joe, se dieron una oportunidad de ganar. ¿Puede explicarnos las dos o tres últimas posesiones?

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Pregunta: “¿Qué ha dicho?”

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Reportero: “¿Pantalla ilegal?”

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Reportero: Después de quebrarse en un primer momento, ¿cómo lograron volver al partido?

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Reportero: “¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere que la gente sepa al respecto?”

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Reportero: “¿Quiere decir algo más?”

Mazzulla: “Pantalla ilegal”.

Joe Mazzulla answered every single question with “illegal screen” 😭pic.twitter.com/Qx6Sioyre6 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 13, 2026

