¿Qué es la “mutual option”, vieja cláusula que vuelve a la NBA?

Desaparecida durante 25 años, la “mutual option” resurgió este verano en varios contratos. De Keon Ellis a Isaiah Hartenstein, pasando por Moe Wagner y ahora Pelle Larsson, esta cláusula muy particular le permite tanto al jugador como a su equipo bloquear el último año del contrato.

Una “player option” deja la última palabra en manos del jugador. Una “team option” le otorga ese poder a la franquicia. Pero, ¿qué sucede cuando ambas se combinan en la misma temporada? Se obtiene una “mutual option”, una curiosidad contractual que había desaparecido de la NBA y que acaba de resurgir.

El último ejemplo es Pelle Larsson, quien renovó con el Heat por cuatro años y hasta 60 millones de dólares, con una “mutual option” para la temporada 2030-31. Antes que él, Keon Ellis, Moe Wagner e Isaiah Hartenstein ya habían aceptado este tipo de contrato durante el verano.

Miami Heat guard Pelle Larsson has agreed to a new four-year, $60 million contract extension, with a mutual option for the 2030-31 season, Austin Brown and Steven Heumann of CAA Sports tell ESPN. pic.twitter.com/wVsi86w9yY — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2026

Basta con que uno solo de los dos bandos diga “sí”

El nombre, sin embargo, puede resultar confuso. No hay que entender que el jugador y su franquicia deben aceptar ambos activar el año adicional. En la versión utilizada actualmente en la NBA, es incluso al revés: cada uno tiene el poder de activarlo.

El contrato de Keon Ellis, firmado por 18 millones de dólares en dos años con Brooklyn, es el mejor ejemplo. Shams Charania había precisado que el acuerdo estaba totalmente garantizado y que “ambos bandos podrán discutir un nuevo contrato el próximo verano, pero cada uno puede activar la opción, no salir de ella“.

En concreto, si Keon Ellis realiza una temporada excepcional y desea convertirse en agente libre, Brooklyn puede activar su segundo año. A la inversa, si decepciona y los Nets desean desprenderse de él, el escolta puede activar él mismo ese mismo año y conservar su salario. Para que el contrato se detenga después de una temporada, entonces, ambas partes deben estar de acuerdo en no validar el último año del contrato.

Esto es precisamente lo que distingue a esta “mutual option” de una opción mutua clásica, como la que se puede encontrar en la MLB, donde ambas partes generalmente deben decir “sí” para continuar con el contrato.

Una puerta abierta para renegociar

A primera vista, la fórmula parece entonces simplemente un año garantizado. Pero su verdadero interés radica sobre todo en que crea un punto de encuentro contractual. Si jugador y franquicia quieren así seguir trabajando juntos, pero el salario previsto para el año opcional ya no se corresponde con la situación, pueden ponerse de acuerdo para descartar ese año y negociar un nuevo contrato.

Esa es precisamente la idea detrás del acuerdo de Isaiah Hartenstein con el Thunder. Su contrato de 75 millones de dólares en tres años incluye una “mutual option” en su última temporada, precisamente para permitir a ambos bandos poder retrabajar eventualmente su acuerdo antes de tiempo. “Definitivamente quería quedarme más tiempo en este equipo y seguir jugando para un candidato al título”, explicaba el pívot este verano.

Hartenstein and his reps, Andrew Morrison and Aaron Mintz of CAA Sports, worked with the Thunder on an agreement that brings $75 million in new money over the next three years — plus a maximum 15% trade kicker and a unique mutual option that allows both parties to rework the… https://t.co/wXMijD3qcm — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2026

El jugador obtiene así una seguridad importante, ya que puede proteger su salario si su valor baja. La franquicia, por su parte, se beneficia de un control sobre el contrato si su valor se dispara. Y si ambas partes quieren continuar su colaboración bajo otras condiciones, disponen de una ocasión natural para replantear el acuerdo desde cero.

Una cláusula olvidada desde Jerome Williams

El mecanismo, de hecho, no es nuevo. Según Bobby Marks, especialista en temas salariales para ESPN, había que remontarse… 25 años atrás para encontrar una verdadera “mutual option” de este tipo en la NBA. En julio de 2001, Jerome Williams había renovado con Toronto por siete años y 40,8 millones de dólares, con una opción mutua en la última temporada.

Caída en el olvido durante un cuarto de siglo, la cláusula volvió entonces repentinamente a encontrar adeptos. Porque en una NBA donde cada dólar y cada año de contrato cuentan para gestionar el “salary cap” y los distintos “aprons”, esta vieja fórmula ofrece finalmente algo muy moderno: seguridad y flexibilidad hoy, conservando al mismo tiempo la posibilidad de renegociar mañana.