Los Mavs de Aldama y de Larrea ‘preparan’ un refuerzo de lujo

A pocos días del inicio de la temporada NBA, los Dallas Mavericks todavía no han cerrado su roster y mantienen abierta la puerta a incorporar un perfil que conocen perfectamente. La franquicia texana estudia cómo hacerle un hueco en el sistema de Dusty May antes del tip-off oficial, previsto para octubre, en un movimiento que podría completar definitivamente su plantilla.

Cohesión de equipo en Los Angeles

Mientras tanto, el equipo continúa trabajando para ganar cohesión y afianzar las conexiones antes del inicio oficial de la temporada. En este contexto, Kyrie Irving ha organizado un training camp en Los Angeles, una concentración pensada para acelerar la preparación del grupo y reforzar la química entre sus integrantes. Los Mavericks afrontan así una nueva campaña en plena transición, combinando nuevas piezas con jugadores llamados a tener un papel importante en el proyecto.

Kyrie Irving quiere asumir un papel protagonista en los nuevos Dallas Mavericks y contribuir a construir un proyecto competitivo alrededor de Cooper Flagg. Con ese objetivo, el base ha reunido al grupo en Los Angeles para trabajar durante estos días en la preparación de la temporada y comenzar a forjar la conexión con el joven talento que está llamado a ser una de las piezas centrales de la franquicia.

A la concentración también acudieron Santi Aldama, recientemente incorporado a la vicepresidencia de la asociación de jugadores de la NBA, presidida por Fred VanVleet, y Sergio de Larrea. Ambos forman parte de una plantilla que encara el nuevo curso con la intención de dar un paso adelante en la Conferencia Oeste.

Dallas Mavericks en busca del retorno de Dwight Powell

La reconstrucción emprendida por los Dallas Mavericks durante el verano de 2026 ha provocado una profunda transformación de la plantilla. La franquicia ha decidido modificar buena parte de su estructura y apostar por un proyecto alrededor de Cooper Flagg, una estrategia que ha supuesto la salida de varios jugadores veteranos, entre ellos Dwight Powell, después de una temporada en la que Dallas terminó en la duodécima posición de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, la historia entre Powell y los Mavericks podría no haber terminado. El pívot, que ha formado parte de la franquicia durante buena parte de su trayectoria en la NBA, ha recibido una invitación para participar en el training camp del equipo. Según informó el periodista Marc Stein, el veterano volverá a estar vinculado al grupo durante la preparación de la nueva temporada, después de haber participado también en el minicamp organizado por Kyrie Irving en Los Ángeles.

¿Firmará con Mavs?

La presencia de Powell en el training camp supone, por tanto, una nueva oportunidad para intentar recuperar su sitio en Dallas. El escenario, eso sí, no es sencillo. Los Mavericks ya tienen ocupadas sus 15 plazas de contratos estándar después de utilizar la última disponible para incorporar a Moussa Cissé, tras igualar la oferta de dos años y 4,7 millones de dólares presentada por los New York Knicks.

Con el roster completo, Powell no puede regresar directamente a la plantilla sin que Dallas libere previamente una plaza. Para ello, la franquicia tendría que cortar a uno de sus jugadores o encontrar una operación de traspaso que genere espacio. Su presencia en el training camp le permitirá, al menos, competir por una oportunidad y demostrar que todavía puede tener encaje en el nuevo proyecto texano.