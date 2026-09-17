Sergi Oliva cambia de equipo en la NBA y ya tiene nuevo destino

El baloncesto español volverá a contar con una amplia representación en la NBA, con nombres como Santi Aldama, Hugo González, Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller, mientras Jordi Fernández continuará al frente del banquillo de los Brooklyn Nets. Pero habrá otro español que cambiará de escenario dentro de la liga: Sergi Oliva, una figura importante en los despachos, emprende un viaje de Oeste a Este y asumir un nuevo reto en la NBA.

Sergi Oliva aterriza en Atlanta Hawks

La franquicia del estado de Georgia ha introducido cambios importantes tanto en su banquillo como en los despachos. Quin Snyder continuará al frente del equipo, pero los Atlanta Hawks han reforzado su estructura con varias incorporaciones. Tras anunciar la llegada de Ettore Messina como consultor, la franquicia también sumó a Jason Love como asistente del head coach y a Sergi Oliva, que se incorpora al proyecto después de poner punto final a su etapa en Portland Trail Blazers.

We have announced multiple additions to Head Coach Quin Snyder’s coaching staff. Learn more ⤵️ https://t.co/QrupqJRhs3 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 16, 2026

El español trabajó para los Trail Blazers durante las últimas cuatro temporadas como gerente general, donde llegó la problemática por ser suspendido durante dos semanas sin pago por su papel en el equipo contactando ilegalmente a Yang Hansen antes de que fuera elegible para el draft. También fue el entrenador en jefe de la filial de la G League del equipo, el Rip City Remix, durante la temporada 2024/25, con Fabián Téllez como segundo entrenador e Isaac Nogués en el roster.

El español ya trabajó con Quin Snyder

Al igual que Ettore Messina, Sergi Oliva ya conoce de primera mano la metodología de Quin Snyder, con quien trabajó como entrenador asistente en los Utah Jazz entre 2020 y 2022. Ahora, tras su salida de Portland Trail Blazers, el ejecutivo español inicia una nueva etapa en los Atlanta Hawks, donde asumirá el cargo de asesor de estrategia y desarrollo de baloncesto dentro de la estructura de la franquicia de la Conferencia Este.

Sergi Oliva inició su aventura en la NBA en 2014, cuando aterrizó en los Philadelphia 76ers para incorporarse al área de operaciones de baloncesto como analista. Su capacidad para el análisis y la estrategia le permitió ganar protagonismo dentro de la organización hasta alcanzar el cargo de vicepresidente de estrategia, consolidándose como una de las figuras españolas con mayor recorrido en los despachos de la NBA.