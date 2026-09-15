La clave que Hugo González quiere perfeccionar para consolidarse de vez en los Celtics

Desde el pasado mes de mayo, Brad Stevens no ha escatimado elogios para Hugo González. “La realidad es que Hugo tuvo un gran año rookie y es, creo, una parte fundamental de nuestro futuro. Su atletismo puede estar a la altura en los grandes partidos. Eso es algo real”, afirmó el presidente de operaciones de los Celtics. Ahora, en su segundo ejercicio en la NBA, el alero español de 20 años sabe que toca confirmar.

Su verano no fue de todo menos tranquilo. “Jugué las ventanas FIBA y la Summer League, y también pasé muchas semanas en Boston”, contó González a CLNS Media. “He trabajado en cosas que pueden parecer secundarias, pero que son necesarias para ser más completo y ayudar al equipo.”

La toma de decisiones, prioridad absoluta

Ya asentado en la rotación de Joe Mazzulla, González tiene muy claro en qué debe crecer si quiere seguir acumulando minutos.

“Solo hay que seguir haciendo lo correcto. Seguir tomando la mejor decisión posible. Diría que la toma de decisiones es lo principal, para poder impactar mejor en ambos lados de la pista y saber que puedo ayudar al equipo de muchas formas. Tomar la decisión correcta cada vez, muchas veces seguidas: eso es lo que quiero mejorar“, aseguró.

González aguanta el tipo mientras Stevens transforma los Celtics

Mientras Brad Stevens volvía a hacer un gran movimiento traspasando a Jaylen Brown, después de haber hecho lo mismo con Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Marcus Smart en los últimos años, González sigue formando parte del proyecto en Boston.

Hugo Gonzalez on his new teammates, Paul George, Mitchell Robinson, and Mike Conley:



"They're super players. They've really proved that they are superstars."

–@CLNSMedia pic.twitter.com/D72uAW9tAF — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) September 13, 2026

¿Cómo vive que su nombre aparezca ya en rumores de traspaso, tan pronto en su carrera?

“Es algo que sabes cuando llegas a la NBA. Sabes que te pueden traspasar. No sería ni el primero ni el último en serlo. Es algo que tienes que asumir cuando llegas a la liga. Tu contrato puede ser traspasado y es parte del negocio también. Tienes que asumir que no puedes controlarlo, en realidad”, respondió González a CLNS Media.