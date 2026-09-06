¿Preocupación en Boston por Hugo González? Los Celtics le piden mucho más

Brad Stevens lo tuvo claro desde el primer momento: si para hacerse con Giannis Antetokounmpo había que desprenderse de Hugo González, los Celtics no estaban dispuestos a negociar. El joven español llegó a aparecer entre las posibles variables de un hipotético traspaso con los Milwaukee Bucks, pero la franquicia de Massachusetts tenía decidido que quería mantenerlo en su proyecto.

La mejor versión de Hugo González

Ahora bien, que Boston Celtics apueste por su continuidad no significa que se conforme con su rendimiento. Joe Mazzulla espera mucho más del internacional español y le exige dar un paso adelante en su segundo año en la NBA. Los Celtics necesitan una versión más sólida, regular y determinante de Hugo González si quieren que el joven alero empiece a asumir un papel de mayor peso en la rotación.

Pero, sobre todo, la franquicia más laureada de la historia de la NBA y uno de los grandes contendientes del Este espera un salto de calidad de Hugo González en ataque. ¿Hay preocupación en Boston? Sí. Tanto en los despachos como en el banquillo existe cierta inquietud sobre el rendimiento que pueda ofrecer el que fuera canterano del Real Madrid.

Preocupación en sus porcentajes de tiro

González ha demostrado que puede asumir responsabilidades con el balón en las manos y tiene capacidad para generar juego y repartir asistencias, pero su eficiencia ofensiva sigue siendo uno de los grandes interrogantes. Sus porcentajes de tiro están lejos de ser convincentes y los Celtics necesitan una versión mucho más fiable de su joven talento en su segundo curso en la NBA.

Durante la Liga de Verano, Hugo González dejó muestras de su capacidad ofensiva, pero también volvió a poner sobre la mesa una de las grandes dudas que arrastra su juego: la regularidad en el tiro. El español promedió 18,3 puntos en sus tres partidos, pero con unos porcentajes preocupantes: apenas un 31,8 % en tiros de campo y un 25,9 % desde la línea de tres.

Su estreno en Las Vegas fue especialmente complicado. González terminó con un 3 de 16 en tiros de campo y un 1 de 9 desde el perímetro, hasta el punto de definirlo como el ‘peor partido de tiro de mi vida’.

Momentos difíciles en su año rookie

Y ahí está precisamente uno de los principales interrogantes que rodean al joven jugador de los Celtics. La temporada pasada disputó 74 partidos y cerró el curso con un notable 47,4 % en tiros de campo y un 36,2 % en triples, aunque con apenas 3,9 puntos de media. El problema llegó cuando aumentó su protagonismo.

González fue especialmente irregular cuando dispuso de más minutos. En los partidos en los que superó los 20 minutos en pista, su acierto desde el triple cayó hasta un preocupante 31,3 %. En cambio, cuando tuvo menos tiempo de juego, elevó ese porcentaje hasta el 39,7 %. Una diferencia significativa que explica por qué Boston espera una versión mucho más fiable del español.

De más a menos con España

El verano de Hugo González ha dejado luces y sombras. El jugador de los Boston Celtics ha combinado su participación en la Summer League de Las Vegas con cuatro encuentros con la selección española, dos a comienzos de julio y otros dos a finales de agosto. Un recorrido de preparación que no ha terminado de convencer y que se ha complicado especialmente en el tramo final, con dos derrotas consecutivas ante Portugal y Grecia.

Ante Portugal, el jugador de los Boston Celtics dispuso de 23 minutos sobre la pista, pero su protagonismo se redujo considerablemente frente a Grecia, cuando apenas alcanzó los 11 minutos. En estas dos ventanas FIBA de agosto, González cerró su participación con solo siete puntos, un 2 de 8 en tiros de campo, seis faltas personales y cuatro pérdidas de balón.

Roster Boston Celtics 2026-27

Quinteto inicial

Derrick White

Payton Pritchard

Paul George

Jayson Tatum

Neemias Queta

Banquillo Celtics