La temporada regular 2025-26 concluyó anoche en la NBA y llega el momento del balance estadístico. Y aunque no será elegible para los trofeos individuales de fin de temporada (salvo que obtenga una dispensa excepcional), es Luka Doncic quien termina como máximo anotador de la campaña, ¡con 33,5 puntos por partido!
Jokic hace historia, los franceses brillan en la pintura
Nikola Jokic se ha convertido en el primer jugador en liderar simultáneamente en rebotes (12,9) y asistencias (10,7) en una misma temporada NBA. Wilt Chamberlain estuvo cerca de lograrlo en 1967-68: terminó como mejor reboteador con 23,8 capturas por partido y repartió 708 asistencias en la temporada, situándose primero en el total. Sin embargo, no fue el líder en asistencias por partido esa temporada: Oscar Robertson terminó primero con 9,7 frente a las 8,6 de “The Stilt”.
Líderes estadísticos de la temporada regular 2025-26
Puntos
Promedio
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 33,5
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City): 31,1
Anthony Edwards (Minnesota): 28,8
Jaylen Brown (Boston): 28,7
Tyrese Maxey (Philadelphia): 28,3
Total
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 2.143
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City): 2.117
Jaylen Brown (Boston): 2.038
Kevin Durant (Houston): 2.026
Tyrese Maxey (Philadelphia): 1.980
Rebotes
Promedio
Nikola Jokic (Denver): 12,9
Karl-Anthony Towns (New York): 11,9
Donovan Clingan (Portland): 11,6
Victor Wembanyama (San Antonio): 11,5
Rudy Gobert (Minnesota): 11,5
Total
Donovan Clingan (Portland): 892
Karl-Anthony Towns (New York): 889
Rudy Gobert (Minnesota): 872
Nikola Jokic (Denver): 836
Jalen Johnson (Atlanta): 740
Asistencias
Promedio
Nikola Jokic (Denver): 10,7
Cade Cunningham (Detroit): 9,9
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 8,3
James Harden (Los Angeles Clippers / Cleveland): 8,0
Jalen Johnson (Atlanta): 7,9
Total
Nikola Jokic (Denver): 697
Cade Cunningham (Detroit): 634
Jalen Johnson (Atlanta): 566
James Harden (Los Angeles Clippers / Cleveland): 557
Jamal Murray (Denver): 535
Robos
Promedio
Ausar Thompson (Detroit): 2,0
Dyson Daniels (Atlanta): 2,0
Cason Wallace (Oklahoma City): 1,9
Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers): 1,9
Tyrese Maxey (Philadelphia): 1,9
Total
Cason Wallace (Oklahoma City): 150
Dyson Daniels (Atlanta): 149
Ausar Thompson (Detroit): 146
Kris Dunn (Los Angeles Clippers): 131
Tyrese Maxey (Philadelphia): 130
Tapones
Promedio
Victor Wembanyama (San Antonio): 3,08
Chet Holmgren (Oklahoma City): 1,91
Jay Huff (Indiana): 1,87
Evan Mobley (Cleveland): 1,74
Donovan Clingan (Portland): 1,69
Total
Victor Wembanyama (San Antonio): 197
Jay Huff (Indiana): 153
Chet Holmgren (Oklahoma City): 132
Donovan Clingan (Portland): 130
Rudy Gobert (Minnesota): 124
Triples anotados
Promedio
Stephen Curry (Golden State): 4,4
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 4,0
LaMelo Ball (Charlotte): 3,8
Michael Porter Jr. (Brooklyn): 3,4
Kon Knueppel (Charlotte): 3,4
Total
Kon Knueppel (Charlotte): 273
LaMelo Ball (Charlotte): 272
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 254
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta): 251
Jamal Murray (Denver): 245
Minutos
Promedio
Tyrese Maxey (Philadelphia): 37,5
Amen Thompson (Houston): 36,9
Kevin Durant (Houston): 35,9
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 35,2
Trey Murphy III (New Orleans): 34,9
Total
Amen Thompson (Houston): 2.953
Kevin Durant (Houston): 2.840
Desmond Bane (Orlando): 2.756
Toumani Camara (Portland): 2.731
Jabari Smith Jr. (Houston): 2.705
Porcentaje en tiros
FG%
Rudy Gobert (Minnesota): 68,2%
Deandre Ayton (Los Angeles Lakers): 67,1%
Neemias Queta (Boston): 65,3%
Jalen Duren (Detroit): 65,0%
Jarrett Allen (Cleveland): 63,8%
3P%
Luke Kennard (Atlanta / Los Angeles Lakers): 47,8%
Bobby Portis (Milwaukee): 45,6%
Cam Spencer (Memphis): 44,9%
Jaylon Tyson (Cleveland): 44,6%
Rui Hachimura (Los Angeles Lakers): 44,3%
FT%
Cam Spencer (Memphis): 94,0%
Stephen Curry (Golden State): 92,3%
Desmond Bane (Orlando): 90,8%
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta): 90,2%
Derrick White (Boston): 90,2%
Rebotes ofensivos
Donovan Clingan (Portland): 347
Rudy Gobert (Minnesota): 299
Moussa Diabaté (Charlotte): 273
Jalen Duren (Detroit): 266
Mitchell Robinson (New York): 252
Rebotes defensivos
Karl-Anthony Towns (New York): 656
Nikola Jokic (Denver): 836
Jalen Johnson (Atlanta): 639
Victor Wembanyama (San Antonio): 606
Bam Adebayo (Miami): 583
Pérdidas de balón
Promedio
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 4,0
Deni Avdija (Portland): 3,8
Nikola Jokic (Denver): 3,7
Cade Cunningham (Detroit): 3,7
Jaylen Brown (Boston): 3,7
Total
Jaylen Brown (Boston): 259
Luka Doncic (Los Angeles Lakers): 255
Deni Avdija (Portland): 253
Kevin Durant (Houston): 246
James Harden (Los Angeles Clippers / Cleveland): 245