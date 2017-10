San Antonio Spurs 2017/18: los candidatos eternos

REPASA EL PROYECTO DEL RESTO DE FRANQUICIAS

Pasado - 2016/17. Era la primera temporada sin la leyenda eterna, Tim Duncan. Al principio resultaba raro no verle con los suyos en la pista o en el banquillo, pero los equipos de Popovich se sobreponen a cualquier cosa y no decepcionaron. Los Spurs fueron la franquicia con mejor rendimiento defensivo, lo cual les valió para vencer a los Rockets en playoffs y les dejó como uno de los mejores conjuntos del año. El juego en equipo que maravilló a propios y extraños y les llevó a ganar el Anillo en 2014 ya parece muy lejano. Los de Texas han desarrollado una dependencia excesiva de su estrella; Kawhi Leonard. Es cierto que el alero es uno de los mejores jugadores de la liga, sin lugar a dudas, y que con él en pista son capaces de plantarle cara hasta a los mismísimos Warriors (maldita lesión en el primer partido de la eliminatoria), pero algunos echaron en falta el torrente colectivo que eran en otros tiempos.

Futuro - 2017/18. Han perdido a jugadores importantes como Simmons y Dedmon, mientras que han añadido a otros como Lauvergne y Gay (este último puede ser un grandísimo fichaje si se acopla bien). Sobre el papel tienen una plantilla de nivel similar a la del año pasado, es decir, siguen siendo perfectamente capaces de llegar a finales de conferencia, pero se antoja una tarea prácticamente imposible vencer a los Warriors (sin olvidar a unos reforzadísimos Thunder y Rockets). Si alguien puede elevarse un escalón sin haber cambiado prácticamente la plantilla, es el equipo de San Antonio. En un equipo repleto de veteranos, cada año que pasa es más motivo de preocupación, con un Tony Parker titular que empezará la temporada lesionado y muy lejos de su nivel de esplendor, además de un Pau con cada vez más dificultades para defender. Hay poco margen de maniobra para vencer con este proyecto, el tiempo apremia. Rondarán las 60 victorias y ofrecerán un juego de nivel, aunque si lo que quieren es ganar el Anillo tendrán que reinventarse de nuevo. ¿Lo harán?

La estrella

Kawhi Leonard. El alero es posiblemente el mejor two-way player de la liga, formando parte de la absoluta élite tanto en ataque como en defensa. Esta última temporada fue patente su evolución en el manejo de balón y, por consiguiente, capacidad para crearse su propio tiro, resultando una máquina anotadora polivalente y efectiva. Resulta obvio que no es un líder ni se espera que lo sea, no tiene carisma y es una persona muy introvertida, pero en los Spurs eso es irrelevante; hay “líderes” de sobra en el vestuario y además tienen a Popovich. Sin olvidar que se parte la cara en cada defensa y cuando tu mejor jugador en ataque lo da todo atrás es siempre más sencillo que el resto de compañeros se impliquen de corazón.

Atentos a...

LaMarcus Aldridge. El otrora jugador-franquicia de Portland no pasa por sus mejores días, pero sigue siendo un interior de gran calidad y formando parte de la élite de la liga en su posición. LaMarcus ya ha dicho que este año lo va a dar todo por rendir mejor, que el año pasado sintió que sus compañeros no le buscaban lo suficiente en el poste y que quizás él no supo leer bien cómo acoplarse al equipo, pero que en esta nueva temporada aprenderá de sus errores y sus compañeros sabrán encontrarlo mejor. Que esto se produzca tal y, como dice Aldridge, puede ser vital para las aspiraciones de los texanos, puesto que el '4' debe ser la referencia ofensiva por detrás de Kawhi. Desde luego, está perfectamente capacitado para serla y mejorar las prestaciones que ofreció la anterior campaña.

Tony Parker. El base francés lleva una mala racha en lo referente a problemas físicos, pero eso no le impide ser parte sustancial del posible éxito de los Spurs en la postemporada. Este jugador derrocha calidad por los cuatro costados y, cuando está en plena forma, sigue siendo de esos tipos que te acaban dando victorias. Cuidarle y procurar que rinda lo mejor dentro de los límites que lo pone la edad es tarea vital para San Antonio si pretenden volver a estar arriba.

Quinteto titular

POSICIÓN NOMBRE Nº Base Tony Parker 9 Escolta Danny Green 4 Alero Kawhi Leonard 2 Ala-pívot LaMarcus Aldridge 12 Pívot Pau Gasol 16

Plantilla

(Al cierre de la edición: 15/10/2017)

