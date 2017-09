Se presentan en sociedad las nuevas Air Jordan XXXII

Ya se ha desvelado el aspecto que tendrán las nuevas Jordan XXXII, y si el anterior modelo de la saga tomó como inspiración las míticas Jordan I, en esta ocasión se ha tomado como base las Jordan II, uno de los modelos más elegantes e icónicos de la colección Air Jordan.

Air Jordan XXXII "Rossa Corsa"

La zona del empeine y la lengüeta está construida en material Flyknit, con la intención de proporcionarle elasticidad y comodidad, mientras que en la parte trasera se juega con textura más resistentes como el cuero y el ante. Una de las características más reseñables de este modelo es que, al igual que las Jordan II, presentan unas líneas muy depuradas que las asemejan más a un modelo Lifestyle que un calzado de alto rendimiento. Según la nota de prensa, la intención de los diseñadores era disimular al máximo la tecnología utilizada, y un ejemplo claro lo vemos en la forma en que los cordones parecen «salir» del Flyknit, aunque desde la marca aseguran que en el interior del botín hay todo un sistema de cables que se encargan de que la sujeción no sea un problema.

Detalle de la cordada de las Air Jordan XXXII

La pieza rígida del talón es muy similar a la de las Jordan II

¿Recordais que Russell Westbrook hizo que crearan unas Jordan XXXI especialmente para él, personalizadas con el sistema de amortiguación de las Jordan XXX? Al parecer, el sistema de amortiguación Zoom Air articulado en toda la suela resultaba demasiado flexible para él, y prefería jugar con dos zonas de amortiguación diferenciadas y un buen espacio de transición entre ambas.

Pues bien, parece que en esta ocasión han hecho caso de las exigencias del alero de los Thunder y han vuelto a colocar la pieza Flight Plate en el centro de la mediasuela para hacer de contrafuerte entre la amortiguación trasera y delantera. Pese a ello, las unidades Zoom Air son gruesas y muy amplias, y abarcan casi la totalidad de la suela.

Air Jordan XXXII "Bred"

El nuevo modelo de la línea Air Jordan tiene muy buena pinta a nivel de rendimiento, y es bastante resultón desde el punto de vista estético. Me gusta que tomen como inspiración los primeros modelos de la marca, como una vuelta a los orígenes, y no puedo evitar preguntarme si seguirán en esa línea durante algún tiempo más. Nada me gustaría más que ver unas zapatillas inspiradas en algunos de mis modelos preferidos, como las Jordan III, las VII o las XI.

Air Jordan XXXII Low "Bred"

Me temo que queda mucho hasta que se resuelvan esas dudas, y hasta entonces les sugiero que anoten estas fechas en su calendario: Las Air Jordan XXXII en color rojo saldrá a la venta en todo el mundo el próximo 23 de Septiembre, mientras que la versión Low y el modelo de color negro saldrán de forma simultánea el 18 de octubre.