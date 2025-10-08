Es el período de las re-firmas para los jugadores elegidos en el Draft de 2022. Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jalen Williams, Jabari Smith Jr. y Nikola Jovic ya han conseguido todos una extensión de contrato con sus clubes respectivos, y el próximo en la lista podría muy bien llamarse Shaedon Sharpe, la séptima elección de esa hornada.

Rumores NBA: La oferta de los Blazers por Shaedon Sharpe

Según Marc Stein, los Blazers han ofrecido 90 millones de dólares por cuatro años a su jugador de 22 años, solo que él preferiría más bien “un contrato al estilo Josh Giddey”. Es decir, 100 millones de dólares, también por cuatro años. Es uno de los rumores NBA más llamativos de los últimos días.

Shaedon Sharpe is on fire 🔥



He was unstoppable during the first half of Fan Fest presented by @drivetoyota pic.twitter.com/8UmO5ePdGJ — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 4, 2025

En progreso desde su año rookie, Shaedon Sharpe ha entregado la temporada más productiva de su carrera en 2024/25: 18,5 puntos, 4,5 rebotes y 2,8 asistencias (en 31 minutos).

Una temporada decisiva

Convertido en titular a tiempo completo con Portland, el saltarín escolta tiene buenas posibilidades de seguir siéndolo debido a la ausencia de Damian Lillard y, si no encuentra un acuerdo con sus dirigentes, se jugará por tanto mucho esta temporada…

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.