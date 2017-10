Una luxación de hombro amenaza la temporada de Dante Exum en Utah

Según adelanta Adrian Wojnarowski en ESPN, Dante Exum podría perderse la próxima temporada NBA al completo. El base de los Jazz se lesionó durante el partido amistoso entre Utah y Phoenix, y parece que el daño en su ligamento es realmente preocupante, Quin Snyder tras el partido ya dejaba caer la gravedad del asunto: “Si veías su hombro, ya sabías que no pintaba bien”.

El combo guard de Melbourne se perdería, si se cumple lo adelantado por ESPN, su segunda temporada entera desde que aterrizó en la NBA. Las lesiones no han permitido brillar al número 5 del Draft 2014 en quien los Utah Jazz tenían puestas muchas esperanzas. A sus 22 años Exum ve frustrada su progresión y su crecimiento en la mejor liga del planeta.

Esta lesión supone un problema para la segunda unidad de Quin Snyder, que confiaba en el australiano para aportar minutos de calidad en el descanso de Ricky Rubio. Sin embargo, esta lesión lo cambia todo, y supondrá que Raúl Neto tendrá que tomar responsabilidades. El base brasileño, a quien en el pasado ya le ha tocado asumir este papel, tendrá que crecerse de nuevo para mantener el nivel competitivo de los Jazz.

Bad news for Mavs: Seth Curry has a stress fracture in his left tibia. He will be out awhile as Mavs say he will be reevaluated weekly