Willy Hernangómez: de la ilusión a la desesperación

Willy Hernangómez era una de las mayores esperanzas del baloncesto español en esta temporada. Las buenas sensaciones que dejó en la pasada campaña y la baja de Noah por sanción le aseguraban un puesto como titular en el equipo de La Gran Manzana. Además, el jugador tuvo una buena actuación en el EuroBasket, aunque siempre desde la segunda unidad, dando descanso a los hermanos Gasol en el juego interior de Sergio Scariolo.

Pero pocas semanas antes del inicio de temporada, se producían en los Knicks la noticia que la plantilla llevaba esperando todo el verano: la salida de Carmelo Anthony. Se rumoreó durante todo el verano que ficharía por los Rockets, pero finalmente lo hizo por los Thunder. A cambio, llegaban Doug McDermott y el pívot Enes Kanter, con lo que Willy tendría que competir por el puesto en la pintura del Madison.

A pesar del fichaje del turco, parecía claro que Willy era el futuro de los Knicks y Kanter, un jugador de paso que había llegado a Nueva York para cuadrar salarios en el traspaso de Carmelo. El rendimiento de Kanter en años anteriores no había sido el esperado y sus actuaciones en defensa estaban en la cola de la liga en los puestos interiores.

Sin embargo, el debut llegó a los Knicks se enfrentaban precisamente a los Thunder. Kanter fue el pívot titular y Willy no aparecía en la rotación. Solo disputó los últimos cuatro minutos del partido, con la derrota ya en el zurrón de los de Nueva York. El periodista Marc Berman, del New York Post, afirmó que Hornacek había comunicado al madrileño que no estaría en la rotación por su laxitud en defensa. Añadió el entrenador knick que Willy no está descolgado de la rotación y que Kanter y O’Quinn se habían ganado los minutos en la pretemporada.

Así las cosas, los partidos fueron pasando y Willy entraba en la rotación de forma testimonial. Ha jugado como máximo 17 minutos en un partido, en la derrota contra Houston el 1 de noviembre en el Madison. Su máxima anotación ha sido de 12 puntos en 11 minutos en otra abultada derrota contra Boston. De los nueve partidos que han jugado los Knicks, Willy no ha pisado la pista en cuatro de ellos y en otros dos no ha superado los cuatro minutos en la cancha.

De momento el pívot español no ha hecho ninguna declaración sobre esta inesperada situación, pero si continúa así puede que pierda la paciencia y solicite un traspaso. Mientras tanto, el rendimiento de Kanter está siendo mejor de lo esperado. En 25 minutos por partido, promedia 13,6 puntos y 11,3 rebotes por partido, con un 60,9% en tiros de campo. Además, en defensa no está dejando tan malas sensaciones como en años pasados. Los resultados están acompañando. De momento los Knicks están en playoffs con un balance positivo de 5-4, de modo que si siguen así las cosas Hornacek no querrá variar la rotación que está utilizando hasta el momento.

No parece que la situación se pueda revertir a corto plazo. Kanter es un pívot de características similares a las de Willy y la vuelta de Noah está cercana. El pívot internacional español deberá decidir si está dispuesto a continuar con esta situación o pedir un traspaso, en cuyo caso será una pieza muy apetecible en el mercado. A Willy le quedan tres años y poco más de 4 millones por cobrar, con lo que habrá un buen número de equipos interesados en él.