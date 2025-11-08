La temporada para el Barça Basket venía siendo irregular, pero las sombras comienzan a pesar más que las luces. Su mal desempeño en ACB compensaba ciertamente con brotes verdes en Euroliga. Tras un clásico europeo realmente negativo, vuelve el runrún. Fichajes como Myles Norris o Myles Cale dejan a deber en el clásico, mientras que Willy Hernangómez sigue sin carburar.

El enésimo intento del Barça Basket con Willy Hernangómez

La gestión de los minutos de Willy Hernangómez ha pasado por todas las fases. El Barça Basket ha tratado de darle confianza con presencia en pista, de ‘castigarle’ con restricción de minutos, con refuerzo positivo en rueda de prensa y también a través de dardos envenenados, también en declaraciones a medios. Sin embargo, el rendimiento del internacional español no acaba de mejorar. El clásico de Euroliga no fue una excepción.

😀 El Clásico vibes. pic.twitter.com/GPt57WQeym — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 7, 2025

La presencia de un jugador como Youssoupha Fall en todo un clásico de Euroliga ya fue significativo. Jan Vesely cuajó un gran partido, pero la gestión de cargas con el checo parece una preocupación para el Barça Basket. Willy Hernangómez, por su lado, estuvo en pista 9 minutos, en los que anotó 3 puntos y capturó 3 rebotes, siendo un jugador cuya capacidad de hacer números suele estar muy por encima de sus prestaciones en el juego.

Hernangómez, más allá de la defensa de bloqueo directo

Las dificultades de Willy Hernangómez para ser autosuficiente a la hora de proteger el aro del Barça Basket en bloqueo directo son evidentes y más que comentadas. Sin embargo, hay otros aspectos del juego que vienen lastrándole. A pesar de ser un jugador con buen timing para taponar, no es un buen defensor de aro. El clásico de Euroliga fue, de nuevo, una noche aciaga para el jugador.

El pívot culé tiene dificultades a la hora de decidir cuando ayudar. En algunas ocasiones sobre ayuda y en otras no salta cuando debe. Sus ‘sobre-ayudas’ llevan, en ocasiones, a sumar tapones, sí, pero también a permitir juego a su espalda o incluso rebotes ofensivos de su par. En el caso de sus ‘no coberturas’ convierten la zona del Barça Basket en un pasillo con Willy Hernangómez en campo.

Por otro lado, en campo ofensivo, el Barça Basket es un equipo que se suele ver avocado a tener que resolver situaciones desde el short roll desde poste alto. Los manejadores culés son realmente determinantes y los equipos saltan muy agresivos sobre ellos. Esto libera el juego desde el codo de los interiores del equipo y, ahí, la diferencia entre Vesely y Willy Hernangómez es abismal.