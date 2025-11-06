Formado en la cantera del Real Madrid y con un paso destacado por Sevilla antes de dar el salto a la NBA, el pívot español regresó a la ACB de la mano del Barça Basket tras siete temporadas en Estados Unidos. Su vuelta al baloncesto español, sin embargo, ha estado marcada por un rendimiento irregular frente a su antiguo club: doce enfrentamientos con la camiseta blaugrana desde 2023 y un balance que aún deja dudas.

Balance de dos victorias con Willy Hernangómez en el Barça Basket

El 1 de julio de 2023, Willy Hernangómez se convirtió en agente libre sin restricciones en la NBA. El Barça Basket no dudó en apostar por él para iniciar una nueva etapa tras el fin del ciclo de Jasikevicius y Mirotic en el Palau Blaugrana. Aunque el Real Madrid conservaba sus derechos en la ACB, el conjunto blanco decidió no igualar la oferta cualificada de los azulgranas, permitiendo así el regreso del pívot madrileño a España como la gran referencia del nuevo proyecto culé. Sin embargo, dos años después, el balance de Hernangómez ante su exequipo deja más sombras que luces: solo dos victorias en doce enfrentamientos entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga.

Divendres és dia gran. És dia de Palau. pic.twitter.com/bust5B7f62 — Barça Basket (@FCBbasket) November 4, 2025

En su primera temporada como jugador del Barça Basket, Willy Hernangómez disputó hasta ocho Clásicos frente al Real Madrid: dos en Euroliga, dos en la fase regular de la Liga Endesa, tres en los Playoffs y la final de la Copa del Rey en Málaga, saldada con derrota azulgrana. En aquella cita copera, el pívot madrileño firmó 8 puntos y 8 rebotes en 18 minutos. La campaña dejó, no obstante, un destello destacado de su juego: el tercer duelo de los Playoffs, en el que brilló con 17 puntos y 8 rebotes en 26 minutos.

En la pasada temporada, ya bajo la dirección de Joan Peñarroya tras un año en blanco con Roger Grimau, el Barça Basket volvió a ceder en los cuatro Clásicos disputados. Willy Hernangómez tuvo un papel discreto y muy irregular: apenas cuatro minutos de media en Euroliga y algo más de protagonismo en la ACB, donde promedió 16 minutos, 3 puntos y 4 rebotes por encuentro.

Sus medias totales entre todos los partidos disputados ante el Real Madrid de baloncesto son de 7 puntos y 3.8 rebotes por encuentro. En ese total de doce encuentros ante los blancos, Willy Hernangómez promedia 14,5 minutos en pista. Datos estadísticos lejos de los esperados por el jugador con mejor contrato de toda la plantilla catalana. Siguiente capítulo será duelo de Euroliga correspondiente a la novena jornada con dos equipos necesitados de victorias.

Topes de Willy Hernangómez ante Real Madrid